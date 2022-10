Ieri, giovedì 20 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che Ida è stata ancora la protagonista assoluta con i suoi amori infiniti e litigiosi. La dama, infatti, per oltre un'ora ha insistito con Riccardo affinché ammettesse che è ancora innamorato di lei. A protestare per quest'ennesimo confronto tra gli ex, è stato Alessandro, che a un certo punto ha detto di voler abbandonare il programma perché stanco di assistere sempre alle stesse discussioni.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

I protagonisti di U&D hanno già partecipato all'unica registrazione settimanale prevista per questa settimana. Nell'attesa di tornare in studio lunedì e martedì prossimo (come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram), dame e cavalieri hanno aggiornato il pubblico su quello che è successo nelle loro vite amorose nei giorni scorsi.

Gli spoiler sulle riprese di ieri, 20 ottobre, riguardano quasi esclusivamente Ida e i "suoi uomini".

Anche se di recente è stata avvistata in aeroporto mentre baciava ripetutamente Alessandro (col quale ha anche trascorso un weekend d'amore a Brescia), è a Riccardo che la dama ha dedicato la maggior parte del suo tempo giovedì pomeriggio.

Il pubblico presente fa sapere che la parrucchiera ha insistito tantissimo affinché Guarnieri ammettesse che è ancora innamorato di lei, e l'ha fatto chiedendogli svariate volte di scrivere cosa prova su un bigliettino che poi lei avrebbe letto in separata sede.

Gli 'show' dei senior di U&D

Per oltre un'ora, dunque, Ida ha chiesto a Riccardo di dire davanti a tutti se quello che prova per lei è amore, ma non è riuscita nel suo intento.

Il cavaliere di U&D si è rifiutato di fare quello che l'ex fidanzata gli ha chiesto fino allo sfinimento, probabilmente perché certo di non essere più ricambiato come un tempo.

Una cosa che si stanno chiedendo gli spettatori del dating-show, è a che scopo Platano vuole sapere se Guarnieri è ancora innamorato di lei, soprattutto perché attualmente ha un'altra frequentazione e non è rispettoso continuare a discutere con l'ex trascurando la persona con cui sta uscendo da settimane.

Alessandro, infatti, ha protestato per l'atteggiamento della dama e ha detto che potrebbe lasciare il programma perché non sopporta più gli infiniti battibecchi tra Ida e Riccardo.

Maria De Filippi ha cercato di far ragionare Vicinanza e, dopo una lunga analisi, l'ha convinto a rimanere.

Novità per i tronisti di U&D

Terminato il lunghissimo litigio con Riccardo (incentrato sempre sulle stesse cose che non andavano tra loro quando erano una coppia, ovvero più di due anni fa), Ida ha parlato della sua frequentazione con Alessandro.

I due hanno trascorso qualche giorno insieme a Brescia e si sono scambiati vari baci, esattamente come aveva raccontato la fan che ha incontrato la coppia all'aeroporto di Bergamo a metà settimana.

Nonostante abbia insistito con Guarnieri per fargli ammettere che la ama ancora, Platano intende portare avanti il rapporto con Vicinanza, ricominciato nel migliore dei modi dopo che lui si è dichiarato pubblicamente.

Giovedì 20 ottobre, però, negli studi di U&D si è parlato anche di Gemma e del signore che è sceso per corteggiarla: Tina è convinta che la 72enne non sia interessata al suo nuovo spasimante.

Sul fronte giovani, Lavinia è uscita in esterna con Francesco ma è anche andata a riprendere Alessio che si era auto eliminato nella precedente registrazione. Doppio appuntamento per Federico Dainese, e primi screzi tra Federica Aversano e Federico.