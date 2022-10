Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 2 novembre ci sarà un colpo di scena, perché si saprà qualcosa in più sulla vita privata del nuovo contabile del negozio di moda milanese. A tal proposito, Armando scoprirà che Vito ha una foto di Maria nel portafoglio. Pertanto, Ferraris litigherà con Lamantia, che sarà costretto a dare una spiegazione al magazziniere e, messo alle strette dovrà fornire le sue generalità. Nel frattempo, Anna proporrà a Salvatore di partire in crociera, per cercare di recuperare il loro rapporto, messo a dura prova dalla presenza di Quinto Reggiani, nella vita di Imbriani.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2/11: Armando scopre che Vito ha una foto di Maria nel portafoglio

Armando è sempre molto protettivo nei confronti dei suoi amici e familiari. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 2 novembre, Ferraris dimostrerà di avere a cuore Puglisi, al punto da avere una discussione con il nuovo contabile del negozio di moda. Le anticipazioni della puntata della fiction di Rai 1 rivelano che Ferraris si accorgerà che Vito ha una fotografia di Maria nel suo portafoglio. A quel punto, Armando si insospettirà e chiederà delucidazioni a Lamantia riguardo lo scatto che porta sempre con sé. Messo alle strette dal compagno di Agnese, Lamantia sarà costretto a fornire chiarimenti al magazziniere del negozio.

Il Paradiso delle signore, trama 2/11: Vito fornisce le sue generalità ad Armando

A quel punto, Vito, scoperto da Armando, non potrà sottrarsi dal dare una spiegazione al signor Ferraris. Le anticipazioni della puntata de Il paradiso delle signore del 2 novembre rivelano che Lamantia dirà al capo magazzino di essere innamorato della sarta dell'atelier milanese.

Per rendere più credibile la sua spiegazione, il nuovo contabile del negozio di moda farà un gesto ulteriore e fornirà le sue generalità ad Armando. Nel dettaglio, Lamantia rivelerà il suo luogo di nascita e la sua data di nascita. Il nuovo dipendente del Paradiso è siciliano e, a questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che sia nato a Partanna, paese di origine di Maria Puglisi e ciò, spiegherebbe il fatto di essere innamorato dell'apprendista stilista da molto tempo.

Al momento, però, non è chiaro se Vito chiederà a Ferraris di mantenere riserbo sulla questione o se Armando rivelerà a Puglisi quello che ha scoperto.

Il Paradiso delle signore, puntata 2/11: Anna vuole andare in crociera con Salvatore

Nel frattempo, il matrimonio di Anna e Salvatore subirà uno scossone, perché Quinto Reggiani, primo marito di Imbriani, non è deceduto come credeva. Il giovane Amato è stato informato da sua moglie di questa cosa e, pertanto, la contabile proverà a rassicurare il barista. Il figlio di Agnese, però, vorrà il bene della piccola Irene e vorrebbe che la bambina riabbracciasse suo padre. Per rafforzare la loro unione, Anna proporrà a Salvo di partire insieme per una crociera, dimenticando tutti i recenti problemi familiari. Al momento, però, non è chiaro se Amato vorrà lasciare Milano, per concedersi una vacanza con la sua consorte.