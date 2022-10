Marco Bellavia è sicuramente il personaggio più discusso di quest'inizio del Grande Fratello Vip. Il mental coach ha abbandonato il gioco sabato scorso 1 ottobre ma, stando alle ultime indiscrezione, presto potrebbe tornare in video per un attesissimo confronto. In una delle prossime puntate, infatti, l'ex vippone potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con quei concorrenti che l'hanno offeso e preso in giro: il tutto avverrà solo quando l'uomo se la sentirà e non è detto che rientri nella casa.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Il "caso Bellavia" ha regalato al Grande Fratello Vip il record d'ascolti stagionale lo scorso 3 ottobre: a seguire la puntata interamente dedicata all'uscita di scena di Marco e ai provvedimenti adottati dalla produzione verso il "branco" sono stati 3,3 milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 25%.

Visto il successo ottenuto pochi giorni fa, si vocifera che gli addetti ai lavori intendano puntare ancora a lungo su questo argomento che tanto sta a cuore al pubblico: il prossimo step, infatti, potrebbe essere quello di ospitare il protagonista di questa incresciosa vicenda in diretta.

Alfonso Signorini l'ha anticipato lunedì scorso: quando Marco si sentirà pronto, lui vorrebbe abbracciarlo davanti alle telecamere per dimostrargli affetto e vicinanza.

Le ipotesi sul ritorno al Grande Fratello Vip

L'esperienza di Marco al Grande Fratello Vip, sarebbe tutt'altro che conclusa.

Anche se ha lasciato il gioco da quasi una settimana, l'uomo continua ad essere l'argomento principale sia dentro che fuori la casa, e questo starebbe spingendo gli autori a incentrare anche le prossime puntate sul suo "caso".

Stando a quello che riporta Fanpage in queste ore, Bellavia potrebbe tornare in televisione per un faccia a faccia con i concorrenti che non hanno saputo gestire e trattare il suo malessere interiore.

"Marco potrebbe avere un confronto con il gruppo, anche se non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente nella casa", si legge sul web dallo scorso 4 ottobre.

Il mental coach, dunque, presto potrebbe essere ospite del reality-show al quale ha partecipato per una decina di giorni, anche se le tempistiche del suo possibile ritorno sarebbero tutt'altro che certe.

Il messaggio social dopo il Grande Fratello Vip

I giornalisti fanno sapere che Bellavia potrebbe prendere parte alla puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 6 ottobre oppure a quella di lunedì 10: "Tutto dipenderà dalla sua volontà, quando vorrà".

Insomma, gli autori starebbero attendendo l'ok di Marco per mettere su la scaletta di una delle prossime dirette del programma Mediaset: già domani sera, infatti, la maggior parte del tempo a disposizione potrebbe essere dedicata al confronto tra il mental coach e il gruppo che non l'ha saputo capire e aiutare.

Nell'attesa di riapparire in televisione, l'ormai ex concorrente del reality di Canale 5 ha ripreso possesso dei suoi profili social e la prima Instagram storia l'ha fatta con il figlio Filippo, al quale ha chiesto un bacio sulla guancia non appena ha rimesso piede a casa.

Tra le mura di Cinecittà, intanto, c'è chi ha fatto una promessa a Marco. Antonella, contrariata per come alcuni coinquilini hanno gestito la situazione con Bellavia anche dopo la strigliata del conduttore Signorini, ha affermato: "Io lo vendicherò, li nominerò tutti e inizierò da Gegia".

L'attrice, dunque, è in cima alla lista dei vipponi che Fiordelisi vuole fuori dal gioco; secondo la ragazza, anche lei avrebbe dovuto ricevere un provvedimento disciplinare come è accaduto a Giovanni Ciacci e a Ginevra Lamborghini.