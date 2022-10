L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda giovedì 6 ottobre in prime time su Canale 5. Una puntata decisamente molto attesa che arriva a distanza di pochi giorni da quelli che sono stati i durissimi provvedimenti presi nei confronti dei vipponi che si sono comportati male con Marco Bellavia.

E, proprio nel corso di questo nuovo appuntamento in diretta, Alfonso Signorini potrebbe accogliere nuovamente in studio l'ormai ex protagonista del reality show Mediaset.

Marco Bellavia potrebbe ritornare in studio: anticipazioni Grande Fratello Vip del 6 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 7 rivelano che questo giovedì 6 ottobre andrà in onda una nuova puntata serale del reality show in diretta su Canale 5.

Una puntata che, in parte, potrebbe essere dedicata ancora al caso Marco Bellavia, come svelato in queste ore sulle pagine di "Fanpage".

A quanto pare, infatti, Bellavia potrebbe essere presente in studio nel corso di questo nuovo appuntamento con il reality show Mediaset e in tal modo prendere parte alla serata per raccontare la sua versione dei fatti dopo aver scelto di ritirarsi dal gioco.

La presenza di Marco in puntata potrebbe concretizzarsi nel corso della puntata di questo giovedì sera, così come potrebbe slittare a lunedì 10 ottobre: tutto dipenderà dalla volontà dello stesso Marco che, in queste ore, è riapparso anche sui social in compagnia del suo amato figlio.

L'atteso ritorno di Marco al Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire quali saranno le prime parole di Marco Bellavia nei confronti degli altri concorrenti di questo GF Vip che gli hanno voltato le spalle in casa, nel corso della puntata serale del 6 ottobre si parlerà anche delle ultime dinamiche che si sono venute a creare in questi giorni.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Antonella ed Edoardo: tra i due c'è stato un netto avvicinamento all'interno della casa di Cinecittà dopo che, l'ex volto di Forum, ha confessato il suo interesse nei confronti della ragazza.

Tra i due sboccerà l'amore oppure Antonella Fiordelisi continuerà a mantenersi sulle sue? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata.

Nuove nomination al Grande Fratello Vip del 6 ottobre

Spazio anche alle nuove nomination che, come da tradizione, porteranno alla proclamazione dei nuovi concorrenti di questo GF Vip che finiranno a rischio eliminazione nel corso della puntata del 10 ottobre.

Le sorti dei vipponi saranno nelle mani del pubblico da casa che, nella scorsa puntata serale del reality show Mediaset, ha scelto di far fuori dal cast Giovanni Ciacci per il suo comportamento ostile nei confronti di Marco.