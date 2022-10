Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Mujgan andrà su tutte le furie quando vedrà suo figlio in braccio a Zuleyha, mentre Saniye scoprirà che il marito ha un debito con Hatip.

Yilmaz resta a casa con suo figlio

Un giorno che la dottoressa dovrà recarsi in ospedale per firmare urgentemente delle carte, il piccolo Kerem Ali resterà solo con suo padre Yilmaz. Mujgan inizialmente non vorrà lasciare il bambino con il padre, perché ancora molto arrabbiata per aver visto il marito insieme a Zuleyha il giorno in cui ha partorito.

Ad un certo punto, però, si convincerà e andrà via per qualche ora. Tuttavia, il viaggio di ritorno sarà molto più lungo, perché bucherà una gomma e sarà costretta a fermarsi per strada per sostituirla.

Mujgan trova Zuleyha con in braccio il piccolo Kerem Ali

Nel frattempo che la nipote di Behice sarà lontana di casa, il piccolo Kerem Ali avrà fame e comincerà a piangere disperato, tanto che Yilmaz non saprà calmarlo. Zuleyha, sentendo i pianti insistenti del bambino, busserà alla porta di casa dell'ex fidanzato e si offrirà di allattarlo per tranquillizzarlo prima del ritorno della mamma.

In un primo momento Yilmaz dirà di no, ma poi vedendo l'irrequietezza del figlio farà entrare la moglie di Demir in casa e le darà il bambino in braccio.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: Mujgan apre la porta e vede il suo bambino tra le braccia della donna che odia. A quel punto, furiosa, si scaglierà contro Zuleyha e la caccerà via in malo modo, dicendole che deve stare lontana da suo figlio. Non appena l'ex sarta sarà uscita da casa sua, punterà il dito contro il marito che, stanco del suo atteggiamento ostile e aggressivo, le replicherà contro con veemenza e andrà via.

Intanto tornerà a casa anche zia Behice che, sentendo la nipote urlare contro il consorte, la redarguirà dicendole che deve darsi una calmata, perché così facendo rischia di perdere Yilmaz per sempre.

Saniye scopre che Gaffur ha un debito con Hatip

Intanto Gaffur continuerà a uscire da casa nel pieno della notte per portare a termine il lavoro che svolge per Hatip, così da poter pagare l'ingente debito economico che ha nei suoi confronti.

L'ex capomastro, però, non si accorgerà che la moglie è sveglia e andrà a lavorare, ignaro di essere seguito.

Saniye, infatti, notando un comportamento strano del marito, vorrà vederci chiaro e lo seguirà per vedere dove va. Una volta arrivata, uscirà allo scoperto e pretenderà che il fratello di Gulten le dica tutta la verità su quello che sta succedendo. Spaventato dalla rabbia della moglie, l'operaio non dirà che ha perso i soldi che appartenevano alla famiglia Yaman, ma racconterà di aver perso al casinò e di aver chiesto un prestito ad Hatip. Una mezza verità che porterà Sanye a consegnargli l'ultimo oro rimasto per aiutarlo ad estinguere i suoi debiti. Purtroppo però il debito di Gaffur sarà molto più grande e nemmeno l'aiuto della signora Hunkar basterà per metterlo a posto.