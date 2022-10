Botta e risposta a distanza tra Soleil Sorge e Antonino Spinalbese. Tutto è partito da uno sfogo dell'attuale concorrente del GFVip 7, in cui ha sostenuto che in confessionale gli autori avrebbero paragonato il suo percorso a quello dell'ex concorrente italo-americana. Su Twitter, Soleil ha consigliato al 27enne ligure di essere sempre se sé stesso perché le copie spesso rimangono tali.

Lo sfogo del concorrente

Durante la nona puntata del GFVip 7, Antonino Spinalbese è finito al centro delle polemiche per il suo atteggiamento.

Nel corso di uno sfogo con Patrizia, Luca e George, Spinalbese ha rivelato di averne parlato in confessionale.

Stando alla versione del concorrente, gli autori avrebbero menzionato Sorge: "Sai cosa mi hanno risposto la dentro? L'anno scorso Soleil Sorge hai visto è stata attaccata da tutti. Adesso guarda cos'è e dov'è". A detta di Antonino, gli autori gli avrebbe consigliato di non prendersela per gli attacchi ricevuti in puntata ma lo avrebbero esortato ad essere felice poiché si è preso la scena rispetto ai suoi compagni d'avventura.

La stoccata dell'ex gieffina

La presunta conversazione avvenuta in confessionale tra Antonino Spinalbese e gli autori non è passata inosservata a Soleil Sorge.

Su Twitter, la influencer italo-americana ed ex concorrente del Reality Show ha dato un consiglio al 27enne: "E' sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali".

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. 💁🏼‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022

Moltissimi utenti hanno deciso di esprimere un loro commento sulla vicenda: "Il Grande Fratello ci sta provando, ma tu e Alex (Belli) rimarrete unici".

Un altro utente ha ironizzato: "Soleil la tocca pianissimo". Un fan ha ammesso di non trovare particolarmente simpatica Soleil, ma questa volta condivide le sue parole. Tra i vari utente, c'è anche chi ha riferito che Antonino non potrà mai effettuare il percorso avuto da Soleil all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Infine, c'è anche chi ha cercato di spiegare all'ex concorrente che Spinalbese ha solo riportato la conversazione avuta con gli autori ma non ha criticato nessuno.

Le parole di Soleil

Di recente, Soleil Sorge ha commentato con Giulia Salemi gli attuali concorrenti del GFVip 7.

Nello specifico, la influencer italo-americana ha sostenuto che la maggior parte sta esprimendo giudizi negativi sui concorrenti delle precedenti edizioni solo per avere visibilità. A tal proposito, Soleil ha confidato di non essere più toccata dalle critiche di persone che non conosce: "Ho imparato a farmi scivolare addosso queste cose". Secondo l'ex gieffina, le persone non dovrebbero mai esprimere commenti se non si è a conoscenza dei fatti.