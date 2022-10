Continuano le vicende de Il Paradiso delle Signore 7, soap opera di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni '60.

Di seguito le anticipazioni degli avvenimenti che verranno narrati nella settimana da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre.

Il Paradiso delle Signore, spoiler episodio del 24 ottobre: il matrimonio di Ezio e Gloria non viene annullato

Flora fa vedere i propri disegni a Vittorio senza ottenere un riscontro positivo mentre Maria viene elogiata dalla Baronessa Foppa per il lavoro svolto. Ezio spera nell'aiuto di Adelaide per l'annullamento del suo matrimonio con Gloria.

Allo staff del Paradiso viene presentato il nuovo contabile, Vito Lamantia e nel frattempo Salvo scopre che i fiori inviati ad Anna in realtà non sono mai arrivati a destinazione. La Sacra Rota infine, non annulla il matrimonio fra Ezio e Gloria.

Episodio del 25 ottobre: Vito prova attrazione per Maria

Adelaide invita al party del circolo Maria, scatenando la gelosia di Flora che intuisce il successo della collega. Salvatore non riesce ancora a mettersi in contatto con Anna in America, mentre il mancato annullamento del matrimonio tra Ezio e Gloria desta un malumore generale che Gemma e Stefania vogliono contrastare con una festa a sorpresa per lo stesso Ezio e Veronica. Vito comincia a provare un'attrazione per Maria, la quale però non si accorge di nulla, forse per i tanti elogi ricevuti grazie all'abito disegnato e realizzato dalla donna.

Trama della puntata di mercoledì 26 ottobre: Guarnieri chiede alla Baronessa di assumere Maria

Flora, sfogandosi con Umberto, teme di perdere il posto nei confronti di Maria, che ha ricevuto elogi a non finire per il lavoro svolto con il nuovo abito realizzato. Guarnieri così, chiede alla Baronessa Foppa di assumere la stessa Maria nella sua compagnia di tessuti per allontanarla dal Paradiso e non far rischiare nulla a Flora.

Marcello nel frattempo viene a sapere da Armando che la madre di Anna, Caterina, si trova in Italia e non negli Stati Uniti.

Puntata del 27 ottobre: Marcello scopre il rientro in Italia di Anna

Marcello parte alla volta di Reggiolo, paese di origine di Anna, per fare chiarezza su cosa sta accadendo: l'uomo, scopre una volta arrivato, che sua moglie aveva mentito sulla propria madre, che non è mai partita per gli Stati Uniti.

Maria riceve la proposta di lavoro dalla Baronessa Foppa, come architettato da Umberto e la cosa insospettisce sia Matilde che Adelaide.

Veronica viene offesa duramente da un gruppo di donne, le quali la accusano di essere l'amante segreta di Ezio. Infine Marcello scopre che Anna rientrerà in Italia il giorno successivo, ma non dirà niente a Salvatore sul conto di Caterina.

Il Paradiso delle Signore 7, avvenimenti del 28 ottobre: Anna torna a Milano e svela a Marcello un segreto sorprendente

Marcello con Armando, provati dal rimorso del non aver avvertito Salvatore sulle vicende di Caterina, che si trova in Italia e in ottima salute, raccontano tutto al ragazzo.

Maria, nel frattempo, medita se accettare la proposta di lavoro ricevuta dalla Baronessa, ma Vito le dà una risposta del tutto sorprendente.

Don Saverio consiglia ai Colombo di non vivere nella stessa casa, soprattutto dopo l'aggressione ricevuta da Veronica. Infine Anna, rientrata a Milano, viene pungolata da Marcello nel dire la verità, costringendo la donna a rivelargli un segreto scioccante.