La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nostrana creata da Giannandrea Pecorelli per le puntate dal 17 al 21 ottobre svelano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) renderà partecipe Adelaide (Vanessa Gravina) di cosa è successo con Tancredi (Flavio Parenti). La zia di Marco (Moisè Curia), intanto, consiglierà a Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di lasciare la Caffetteria per dedicarsi a tempo pieno al mondo della finanza.

Nel frattempo Salvatore Amato (Emanuel Caserio) parrà mangiare la foglia a causa dello strano comportamento del socio. La contessa Adelaide, infine, potrebbe aver conosciuto un nobiluomo inglese nelle vacanze estive trascorse a Rapallo, e nei prossimi episodi finire per innamorarsene.

La storia d'amore finita male tra Umberto e Adelaide

Una delle storyline più avvincenti della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore è stata senza dubbio il triangolo amoroso che ha coinvolto il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e la contessa Adelaide.

Galeotta fu la fuga da Villa Guarnieri della signora Di Sant'Erasmo perché ricercata dall'Interpol.

Con la contessa fuori dai giochi, difatti, Flora e Umberto avevano finito per avvicinarsi sempre più, sino a finire a letto insieme.

Momento di passione che era parso isolato tra il commendatore e la stilista, con quest'ultima che continuava a provare dei sentimenti per l'uomo senza, però, che lo stesso la ricambiasse. Nel finale del 6° capitolo della soap opera, invece, Umberto aveva cambiato totalmente prospettiva sentimentale, capendo di amare Flora e di non provare più nulla per Adelaide, così aveva scelto di lasciare la contessa per stringere un legame alla luce del sole con la figlia di Achille (Roberto Alpi).

Dal canto suo, Adelaide non l'aveva presa affatto bene e, come si evince dall'inizio della stagione in essere, le smanie vendicative contro il cognato e la giovane Ravasi stanno proseguendo imperterrite.

Adelaide potrebbe innamorarsi di un nobiluomo inglese conosciuto a Rapallo

Intervistate da un noto settimanale le autrici del romanzo del Paradiso, ovvero Monica Mariani e Anna Cherubini, si sono lanciate in una piccola indiscrezione riguardante la contessa Adelaide e come la stessa ha trascorso l'estate.

Mariani e Cherubini hanno asserito: "Non escludiamo che nel cast della serie il prossimo anno non possa entrare un nobiluomo inglese. Adelaide, dopo la separazione da Umberto, trascorrerà la sua estate a Rapallo. Ma qui le cose cambieranno complice l’arrivo di un nobiluomo inglese…"

Se tale ipotesi dovesse realizzarsi, è probabile che il facoltoso uomo conosciuto a Rapallo dalla contessa entri a far parte dei personaggi dell'amata soap e che l'arguta Di Sant'Erasmo finisca per innamorarsene.