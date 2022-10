Dopo aver fato intendere con le frasi pubblicate sul suo profilo Instagram che qualcosa nella sua vita matrimoniale non stava andando per il verso giusto, è stata Teresa Cilia a confermare ai follower che la sua relazione con Salvatore Di Carlo era giunta a termine. L'ex tronista di Uomini e donne non ha mai svelato i motivi che hanno portato lei e il suo ormai ex marito ad intraprendere strade differenti, ma ultimamente si è aperta con i suoi sostenitori spiegando invece il modo in cui si sta lentamente riprendendo. Teresa ha aperto la box di domande su Instagram e con sincerità ha svelato in che rapporto è oggi è con l'ex corteggiatore, affermando che comunque Salvatore farà per sempre parte della sua vita.

D'altra parte i due hanno condiviso molto insieme e anche se ad oggi le comunicazioni sono ridotte a mere questioni burocratiche, ciò non cancella il periodo vissuto da marito e moglie.

Teresa e Salvatore, comunicazioni ridotte al minimo

Avevano già superato un piccola crisi qualche tempo fa, ma oggi le cose sembrano molto diverse: a giudicare dalle parole di Teresa, che sta comunque mantenendo il massimo riserbo circa il percorso fatto per giungere alla separazione, ad oggi le possibilità di recupero con Salvatore sono azzerate. Affermando - nelle sue risposte ai fan - che in amore non è mai disposta a perdonare dopo uno sbaglio, la Cilia ha chiarito che con l'ex marito c'è ancora un dialogo in corso.

'Ci sentiamo solo per sbrigare tutte le pratiche', ha detto l'ex tronista UeD, che comunque non ha mancato di aggiungere che Di Carlo farà sempre parte di lei, nonostante il modo in cui è finita.

Proprio in relazione a come si è concluso il suo matrimonio, qualche utente più curioso ha chiesto se sarebbe disposta a ripercorrere la strada fatta fin qui con Salvatore.

Chiaramente, Teresa ha detto che se dovesse considerare solo il finale la risposta sarebbe un 'no', ma per il resto non ha dubbi sul fatto che non cambierebbe nulla. E in effetti, a prescindere da come si è chiuso il matrimonio, che è stato celebrato nel 2016 con tanto di diretta televisiva a Pomeriggio 5, tanti sono stati i bei momenti che i due giovani hanno vissuto e condiviso con i fan e tra questi senza dubbio c'è da ricordare la bella proposta di nozze che Salvatore fece a Teresa durante un'ospitata a Uomini e Donne.

Cilia e Di Carlo non si seguono più sui social

L'ex coppia ha deciso, inoltre, di smettere di seguirsi reciprocamente sui social. I fan più attenti se se sono resi conto e ne hanno chiesto la motivazione. 'Occhio non vede, cuore non duole', ha detto Teresa avvalendosi di un famoso aforisma. E d'altra parte quando qualche tempo fa qualcuno le aveva segnalato di aver visto Salvatore in compagnia di un'altra ragazza lei stessa aveva detto che ormai poteva fare ciò che voleva, ma evidentemente in questo momento per Cilia è più importante riprendere in mano la propria vita prendendo le distanza da tutto e tutti.