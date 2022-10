Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana 24-28 ottobre 2022 rivelano che Veronica si ritroverà vittima di una aggressione e, a scoprire tutto, sarà proprio Gloria.

Intanto Maria riceverà una proposta del tutto inaspettata da parte della Baronessa Foppa: tutto ciò finirà per metterla in crisi.

Salvatore, invece, sarà molto preoccupato per le sorti di Anna: la sua amata, che si trova negli Stati Uniti d'America, sembra essere irraggiungibile.

Veronica viene aggredita: anticipazioni Il Paradiso 24-28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 24 al 28 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Veronica subirà un'aggressione da parte di un gruppo di donne che, dopo aver scoperto la notizia della sua storia d'amore con Ezio Colombo, ufficialmente sposato ancora con Gloria, si scaglieranno contro.

Un duro colpo per Veronica che, in precedenza si era lasciata scappare con un giornalista la notizia della sua relazione con Ezio. Da quel momento in poi, la vita in casa Colombo è diventata a dir poco insostenibile fino ad arrivare a questa drammatica aggressione ai danni di Veronica.

Gloria scopre che Veronica è stata aggredita: anticipazioni Il Paradiso al 28 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 al 28 ottobre rivelano che sarà Gloria a scoprire quanto è accaduto: la mamma di Stefania verrà a conoscenza dell'aggressione subita da Veronica e, senza volerlo, metterà al corrente anche Ezio.

L'uomo, fino a quel momento, non era stato informato dalla sua amata su quanto le fosse accaduto: sarà proprio Gloria a fargli scoprire che questa amara verità.

Spazio anche alle vicende di Maria: la giovane stilista si farà sempre più strada all'interno del Paradiso, al punto che la contessa deciderà di invitarla a un evento che si terrà al Circolo.

Un duro colpo per Flora Ravasi, la quale si sentirà messa all'angolo dalla contessa Adelaide e non perderà occasione per far presente al suo amato Umberto, i danni e i torti che sta subendo dal punto di vista lavorativo.

Salvatore preoccupato per Anna: anticipazioni Il Paradiso 24-28 ottobre

Immediata la reazione del commendatore Guarnieri: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 28 ottobre rivelano che l'uomo chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria all'interno della sua azienda di tessuti in Costa Azzurra.

In questo modo, quindi, proverà a liberarsi definitivamente della giovane e promettente stilista, evitando che Flora possa perdere il suo incarico al negozio.

Occhi puntati anche su Salvatore che, in queste nuove puntate della soap, sarà in ansia per la sua amata Anna. La donna, che si trova in America, risulta irraggiungibile da un po' di giorni: che fine ha fatto e cosa le sta accadendo? Ben presto la verità verrà a galla e sarà alquanto amara per il giovane barista.