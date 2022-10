Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 ottobre 2022 rivelano che per Gloria arriverà il tanto atteso momento di riprendere in mano le redini della sua vita e abbandonare definitivamente il carcere.

Il ritorno alla normalità della donna, però, metterà in crisi Veronica la quale comincerà a temere la presenza dell'ex moglie (seppur non in maniera ufficiale) del suo promesso sposo Ezio Colombo.

Intanto Adelaide non avrà alcuna intenzione di abbassare la guardia nei confronti di Flora Ravasi: intende "abbattere" a tutti i costi il nemico.

Veronica preoccupata dopo la scarcerazione di Gloria: anticipazioni Il Paradiso 10-14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 10-14 ottobre 2022 rivelano che Gloria avrà modo di ritornare alla sua vita di tutti i giorni.

La presenza della donna, in un primo momento, desterà non poche preoccupazioni in Veronica, la quale temerà che il suo ritorno possa rimettere in crisi Ezio, proprio adesso che stanno facendo il possibile per ottenere i documenti validi per l'annullamento delle nozze.

Tuttavia Veronica preferirà non farsi scoraggiare da questi cattivi pensieri che le affollano la testa, motivo per il quale organizzerà una cena a casa Colombo, dove inviterà anche Gloria.

Lo scopo è quello di passare un po' di tempo insieme, proprio come una famiglia allargata. Un invito che Gloria accetterà, anche se parteciperà a tale evento con grande agitazione.

Flora minacciata ancora da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 10-14 ottobre 2022

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 14 ottobre 2022 rivelano che Adelaide non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti della sua nemica Flora Ravasi.

La contessa ha ancora il dente avvelenato nei confronti della giovane stilista che è riuscita a conquistare il cuore di Umberto, tanto da portarlo a troncare la relazione con Adelaide.

Sta di fatto che in questi nuovi episodi della soap opera, Adelaide continuerà a minacciare Flora e in tal modo le renderà la vita impossibile, soprattutto sul lavoro.

Adelaide non ha dimenticato Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 ottobre 2022

Successivamente, sfogandosi con Marcello, la contessa ammetterà di non essere riuscita a gettarsi alle spalle la sua relazione naufragata con Umberto.

Il commendatore Guarnieri resta un "chiodo fisso" nel cuore e nella testa della contessa: gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1, però, rivelano che Marcello inviterà e spronerà Adelaide a lasciarsi alle spalle il passato e quindi a voltare pagina in maniera definitiva.

Intanto Clara si ritroverà sempre più ai ferri corti con la perpetua di suo zio in canonica. La situazione diventerà decisamente ingestibile, motivo per il quale la venere prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare la canonica.