La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi da mercoledì 26 a venerdì 28 ottobre evidenziano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sarà 'vittima' dei giornalisti invadenti. La stampa sarà spiccatamente curiosa nei riguardi della storia tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) da quando sui giornali è stata riportata la loro relazione per colpa di Franco Pitton (Daniele Vagnozzi), il quale aveva tradito la promessa fatta a Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) di non far trapelare tale scoop.

A causa di questo colpo giornalistico, inoltre, la signora Zanatta sarà aggredita verbalmente da alcune donne bigotte essendo tacciata di essere la concubina di Teresio, così Don Saverio (Andrea Lolli) suggerirà alla bersagliata coppia di dare uno stop alla loro convivenza, in modo di evitare eventuali denunce di sorta. Ezio, infine, potrebbe averne abbastanza di portare avanti una relazione che gli sta arrecando soltanto grattacapi e sofferenza, quindi accorgersi di non provare più quei sentimenti profondi d'un tempo nei confronti della compagna e, di conseguenza, optare per una separazione.

Ezio ascolterà le parole del parroco di quartiere e andrà a vivere in una pensione

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda lunedì 31 ottobre, Ezio sceglierà di prendere in seria considerazione il suggerimento di Don Saverio e andrà a vivere in una pensione.

Tale decisione drastica ma necessaria verrà rivelata, poco più tardi, da Teresio a Gloria Moreau (Lara Komar), col signor Colombo che rivelerà alla moglie di aver deciso di terminare la convivenza con Veronica per evitare denunce di concubinaggio.

Teresio potrebbe decidere di lasciare Veronica accorgendosi di non amarla più

La storia tra Veronica ed Ezio aveva già subito svariati scossoni nella scorsa stagione, complici le mosse diaboliche sferrate da Gemma e la madre ai danni di Stefania (Grace Ambrose) e della capocommessa.

Nel precedente capitolo della soap, difatti, Teresio aveva deciso di annullare la data delle nozze con la compagna e l'impressione è stata che, da quella fatidica decisione, la loro coppia ha avuto e sta continuando ad avere una parabola discendente.

Ad accreditare tale sensazione sembrerebbe esserci anche la scelta repentina di Ezio di smettere di vivere sotto lo stesso tetto di Veronica e, come se non bastasse, di andare a raccontarlo subito alla moglie, quasi come se l'uomo volesse avvertire Moreau di essere nuovamente su piazza, anche se non esplicitamente.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, appare probabile che il signor Colombo possa accorgersi di non essere più innamorato di Veronica e decidere di troncare la relazione sentimentale con la stessa.