Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso del mese di novembre 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda di Fuori dal Coro, il talk show di Rete 4 condotto da Mario Giordano, che sarà sospeso per un po' di tempo dalla prima serata. Novità anche nel daytime di Canale 5, dove ci sarà spazio per il ritorno della soap opera Terra Amara, pronta a tornare in onda nella fascia del primo pomeriggio dopo il successo di ascolti registrato questa estate.

Fuori dal coro sospeso su Rete 4: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 interesserà in primis la messa in onda di Fuori dal coro, il talk show del martedì sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

In queste ultime settimane si era parlato di una sospensione del programma che tutte le settimane informa una media di quasi 900 mila spettatori in prime time, toccando anche punte record dell'8%. Le voci sulla sospensione del programma fino a questo momento non avevano trovato una conferma ufficiale. Tuttavia, a poche ore dalla nuova puntata serale di questa settimana, è stato proprio il giornalista e conduttore del talk show Mediaset a fare un po' di chiarezza.

Mario Giordano conferma la sospensione di Fuori dal coro dalla programmazione di novembre

Attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, Mario Giordano ha confermato la sospensione di Fuori dal coro dalla prima serata di Rete 4, per un periodo decisamente molto esteso.

"È vero, Fuori dal coro sarà sospeso dal 15 novembre al 14 febbraio. Pausa natalizia allungata, diciamo. Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera (25 ottobre, n.d.r.) vi aspetto più ca*zuti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente Fuoridalcoro", ha scritto il conduttore del programma di Rete 4 confermando così le voci trapelate in questi giorni.

Una sospensione che avrà una durata complessiva di quasi quattro mesi e che, in queste ore, non ha reso per niente felici gli spettatori social di Fuori dal coro, che hanno puntato il dito contro la decisione Mediaset.

Il ritorno di Terra Amara su Canale 5: cambio programmazione Mediaset novembre

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 interesserà anche la fascia del daytime di Canale 5, dove ci sarà spazio per il ritorno di Terra Amara.

La soap opera turca, dopo il successo di ascolti registrato questa estate in prima visione assoluta, sarà nuovamente riproposta nella fascia del pomeriggio, ma in un orario diverso.

Dal 14 novembre e per i mesi a seguire, Terra Amara occuperà lo slot orario delle 14:10, prendendo il posto di Una Vita, che saluterà il suo pubblico per sempre. Un ritorno decisamente atteso quello della soap turca che questa estate ha toccato punte record del 26% di share.