Marco e Stefania in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? La situazione per i due giovani innamorati non promette bene in vista del futuro di questa seguitissima settima stagione.

In particolar modo, a destare grande attenzione saranno le bugie che Stefania racconterà al suo fidanzato, dopo che riceverà un messaggio del tutto inaspettato da un suo "ex spasimante". Trattasi di Federico Cattaneo che, dopo un lungo periodo di assenza, tornerà a farsi presente nella vita della giovane venere.

Stefania mente a Marco e c'entra Federico: anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Stefania riprenderà in mano le redini del suo rapporto con mamma Gloria, dopo che quest'ultima è uscita definitivamente dal carcere.

Intanto, però, dovrà affrontare anche la delicata situazione che riguarda suo padre Ezio dopo che la storia d'amore con Veronica è diventata di dominio pubblico e adesso rischia di ritrovarsi in guai giudiziari, dato che non è ancora divorziato legalmente da Gloria.

Come se non bastasse, nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione della soap opera, Stefania farà i conti anche con un messaggio del tutto inaspettato che le verrà recapitato da un suo ex spasimante.

Stefania bugiarda con Marco, ma lui potrebbe scoprire tutto nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno rivelano che Federico Cattaneo tornerà a farsi vivo nella vita della giovane venere.

Il ragazzo, che in passato si era avvicinato tantissimo a Stefania, le manderà questo messaggio il cui contenuto per il momento è ancora "top secret".

Tuttavia, non si nasconde che alla luce di quello che hanno vissuto e provato in passato, Federico possa aver chiesto alla giovane venere di darsi una seconda chance e magari provare a rimettere insieme ciò che stavano costruendo.

Sta di fatto che, nel momento in cui Stefania riceverà questo messaggio, deciderà di mentire al suo fidanzato Marco.

Marco potrebbe allontanarsi da Stefania nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che la figlia di Gloria non metterà subito al corrente il ragazzo di quanto sta accadendo, preferendo così mentire e stare in silenzio.

Eppure, la verità potrebbe venire a galla nel corso delle successive puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore 7.

Marco potrebbe trovare il biglietto che Federico ha scritto per Stefania e, ovviamente, avere una reazione negativa.

Non si esclude, quindi, che Marco possa arrivare a mettere in discussione il suo rapporto con Stefania e, alla luce di questa bugia, potrebbe anche allontanarsi per un po' dalla venere, mettendo in stand-by la loro relazione.