Continuano ad andare in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Tanti colpi di scena sono in arrivo. Entrando nel dettaglio di ciò che accadrà negli appuntamenti settimanali dal 24 al 28 ottobre, Salvo inizierà a preoccuparsi per la sua amata Anna. Armando si recherà al paese di Anna per tentare di capire cosa sta accadendo. L'uomo scoprirà che la mamma della moglie di Salvo non è andata in America, così come Anna aveva raccontato. Flora invece, inizierà a temere la presenza di Maria in atelier. La talentosa Maria potrebbe sottrarre il posto da stilista a Flora all'interno del grande magazzino.

Spoiler Il Paradiso delle signore, trame ottobre: Umberto cerca di far assumere Maria dai Foppa

I bozzetti di Flora non otterranno l'entusiasmo di Conti quando quest'ultimo li vedrà. Al contrario, i disegni di Maria per la Baronessina Foppa riceveranno diversi complimenti. Salvatore verrà a conoscenza che i fiori che aveva spedito per Anna non sono mai arrivati a destinazione ed inizierà a preoccuparsi per la sua amata. Stefania asconderà a Marco che Federico le ha mandato un messaggio. Nel frattempo, la Sacra Rota sancirà le nozze tra Gloria ed Ezio, che non potranno dunque essere annullate.

Adelaide viterà al Circolo Maria e Vito rimarrà colpito dalla ragazza. La Contessa loderà la giovane Maria, mentre non perderà occasione per umiliare Flora.

La Ravasi parlerà ad Umberto della sua preoccupazione riguardo alla possibilità di perdere il perdere il suo posto di lavoro. Guarnieri si prodigherà per aiutare la sua amata e chiederà alla Baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda.

Trame Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 ottobre: Marcello e Armando scoprono che Anna ha mentito

Tornato dal suo viaggio, Armando avviserà Marcello di aver intravisto Caterina. L'amico di Salvo partirà per Reggiolo, scoprendo che la madre di Anna non è mai andata oltreoceano e che dunque la consorte di Salvo ha raccontato delle bugie.

Per Veronica la situazione sarà sempre più pesante. La Zanatta, non solo non potrà far nulla per sposare Ezio, ma verrà accredita da alcune donne perché colpevole di avere una relazione con un uomo sposato.

Marcello e Armando vengono avvisati del rientro di Anna, ma non informeranno Salvo su quanto avranno scoperto. Ben presto però, i due si sentiranno in colpa per aver mentito all'amico e racconteranno tutta la verità al figlio di Agnese. Quando Salvo chiederà spiegazioni ad Anna, lei gli rivelerà una verità che lo lascerà di stucco. Intanto, Maria non saprà se accettare la proposta della Foppa. La proposta di lavoro insospettirà per sia Matilde che Adelaide. Dopo l'aggressione di Veronica, il parroco consiglierà a lei ed Ezio di non avere più insieme in casa.