Isabella Ricci torna a parlare delle dinamiche di Uomini e donne e spiazza sul conto di Ida Platano e Roberta Di Padua.

L'ex dama del trono over, ormai felicemente sposata con il cavaliere Fabio, in una recente intervista ha lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti delle due dame che popolano lo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Secondo Isabella, infatti, presto ci sarà un nuovo colpo di scena in studio e sempre stando a quanto ha dichiarato in una nuova intervista, Tina Cipollari avrebbe già smascherato tutto.

Isabella Ricci, ex dama di Uomini e donne, spiazza su Roberta e Ida

Nel dettaglio, Isabella Ricci recentemente ha preso parte ad una delle registrazioni di Uomini e donne assieme al suo compagno Fabio.

L'ex dama del parterre over ha raccontato la sua nuova vita matrimoniale con il cavaliere che ha conosciuto proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi e, soprattutto, ha avuto modo di studiare da vicino le dinamiche di questa nuova stagione del talk show Mediaset.

E, alla luce di quello che ha visto durante la sua ospitata in studio, Isabella Ricci si è lasciata andare a delle rivelazioni spiazzanti sul conto di Ida Platano e Roberta Di Padua, le due dame che stanno tenendo banco all'interno delle dinamiche del talk show Mediaset.

'C'è qualcosa sotto', sbotta Isabella contro Roberta e Ida di Uomini e donne

Intervistata dal settimanale "Mio", Isabella Ricci ha svelato che a breve ci sarà un "colpo di scena" nello studio di Uomini e donne, il quale avrà come protagoniste proprio le due "nemiche" Roberta e Ida.

"Gemma? Ida? Roberta? C'è qualcosa sotto e Tina Cipollari l'ha già capito, ha già scoperto tutto", ha dichiarato l'ex volto di Uomini e donne che ha tirato in ballo anche l'opinionista del talk show Mediaset.

E così, stando a quanto rivelato da Isabella Ricci, Tina sarebbe a conoscenza del "segreto" legato alla coppia Ida-Roberta e non si esclude che tutto ciò possa venire a galla nel corso delle prossime registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Roberta mette in discussione Ida e Alessandro a Uomini e donne

Intanto, proprio stando alle anticipazioni delle ultime riprese avvenute il 14 ottobre, c'è stato un nuovo riavvicinamento tra Ida e Alessandro, dopo che quest'ultimo fino a qualche settimana fa si dichiarava interessato a Roberta Di Padua.

Le polemiche in studio non sono mancate e si è riaccesa nuovamente la discussione tra le due dame del trono over. In particolar modo, Roberta Di Padua non ha perso occasione per dire la sua.

La dama del trono over, infatti, non si è fatta problemi a mettere in discussione l'atteggiamento e la credibilità di Alessandro. Il cavaliere sta mentendo e prendendo in giro tutti? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima edizione del talk show.