Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 ottobre 2022 rivelano che Veronica si ritroverà vittima di una aggressione da parte di un gruppo di donne bigotte.

Salvatore, invece, scoprirà che i fuori che ha mandato alla sua amata Anna in America non le sono mai arrivati e comincerà ad essere preoccupato.

Veronica viene aggredita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma fino al 28 ottobre in prima visione assoluta Rai rivelano che Ezio e continuerà a fare il possibile per riuscire ad avere l'annullamento del matrimonio da Gloria e in tal modo poter sposare la sua amata Veronica.

L'uomo deciderà di rivolgersi anche alla contessa Adelaide, sperando che con le sue conoscenze e la sua potenza, possa riuscire a dar loro una mano.

Intanto, però, Veronica si ritroverà a fare i conti con un colpo di scena clamoroso: la donna si ritroverà vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di donne bigotte, le quali la accuseranno di essere la concubina di Ezio.

La situazione per la famiglia Colombo diventerà sempre più ingestibile, al punto che Gloria chiederà alle veneri di proteggere Gemma dall'invadenza dei giornalisti.

Anna ha mentito a Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Salvatore sarà preoccupato per le sorti di Anna, dopo aver scoperto che i fiori che le ha fatto recapitare in America, non sono mai giunti a destinazione.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Marcello e Armando scopriranno che la donna ha mentito: Anna non è andata in America per assistere sua mamma, dato che la donna non ha mai lasciato l'Italia.

Alla fine, in queste nuove puntate della soap opera, Anna rimetterà piede a Milano: la donna si presenterà da Salvatore e gli confesserà la verità sul segreto che custodisce e su quanto è accaduto in queste settimane di assenza in città.

La soap opera Il Paradiso delle signore 7 cresce negli ascolti e fa volare Rai 1

Insomma una nuova settimana che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati de Il paradiso delle signore, che continuano a seguire i vari episodi con grande interesse su Rai 1.

La media di queste ultime settimane di programmazione della soap opera è stata di oltre 1,7 milioni di spettatori, in costante crescita rispetto alle puntate precedenti e con picchi che hanno toccato anche il 22% in daytime, arrivando a battere anche la concorrenza rappresentata dal daytime di Amici 22 e da quello del Grande Fratello Vip 7, trasmessi nella stessa fascia oraria su Canale 5.