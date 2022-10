Il Paradiso delle signore 7 continuerà a riservare sorprese con le nuove puntate e, al centro delle trame, ci sarà anche Maria.

La donna, dopo essere rientrata a Milano dopo un lungo periodo trascorso a Roma dove ha frequentato un corso per diventare stilista, si ritroverà a dover fare i conti con un po' di problemi che renderanno tutto più complicato del previsto.

In particolar modo, Maria resterà sconvolta dopo una chiamata del tutto inaspettata che arriverà da parte di suo padre, la quale finirà per lasciarla profondamente turbata.

Maria 'bocciata' da Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Maria si ritroverà a dover affrontare un bel po' di ostacoli dal punto di vista lavorativo.

La giovane donna, infatti, dopo aver frequentato il corso da stilista a Roma, ha realizzato i suoi primi bozzetti ed ha scelto di presentarli alla stilista del grande magazzino, Flora Ravasi.

Peccato, però, che la reazione della compagna di Umberto Guarnieri non sia stata per niente entusiasta: la donna, infatti, ha bocciato categoricamente i bozzetti presentati da Maria, ritenendo che non potessero essere all'altezza della situazione per la collezione del grande magazzino milanese.

Maria riceve una chiamata sconvolgente nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Un duro colpo per Maria che, in queste nuove puntate della settima stagione, apparirà fortemente provata da questa situazione, nonostante le sue amiche proveranno in tutti i modi a rincuorarla e a spronarla a non arrendersi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di questo autunno, rivelano che Maria si ritroverà a fare i conti anche con una chiamata del tutto inaspettata e sconvolgente.

La giovane Puglisi, infatti, si ritroverà ad avere una conversazione telefonica con suo padre, il quale la lascerà profondamente scossa e senza parole.

Maria potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Una telefonata che si rivelerà spiazzante per Maria: ma cosa sarà mai successo di così grave al punto da preoccupare in questo modo la protagonista della soap opera pomeridiana di Rai 1?

Non si esclude che suo padre possa averla informata di un lutto o comunque di qualcosa di grave accaduto in famiglia, motivo per il quale Maria potrebbe ritrovarsi costretta a lasciare Milano per un po' di tempo.

L'ormai ex fidanzata di Rocco, quindi, potrebbe uscire di scena per un po' di tempo dal cast di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore per poter risolvere i suoi problemi familiari e ricongiungersi con i cari.