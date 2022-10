L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è in programma il 13 e 14 ottobre con le ultime puntate di questa settimana trionfante dal punto di vista auditel e ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni rivelano che al centro delle trame ci sarà Gloria, la quale si ritroverà a fare i conti con un invito a cena a casa del suo ex Ezio Colombo.

Occhi puntati anche su Clara, la quale si ritroverà sempre più ai ferri corti con la perpetua di suo zio mentre Marina resterà profondamente scossa e provata dopo una telefonata del tutto inaspettata.

Veronica fa un gesto importante per Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 13 ottobre 2022 rivelano che Vittorio continuerà ad essere alla ricerca dello slogan giusto per la campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime del Vajont.

Per pura coincidenza, Conti si ritroverà davanti una lettera scritta da Matilde, dove comparirà una frase che sarà per lui fonte di ispirazione. Il proprietario del grande magazzino deciderà di proporre proprio quella frase come suo slogan.

Intanto Veronica deciderà di fare un passo importante nei confronti di Gloria, dopo che quest'ultima è uscita dal carcere.

La donna la inviterà a cena, a casa Colombo, in presenza anche del suo ex Ezio: nonostante le preoccupazioni, Veronica proverà ad andare avanti e a non fossilizzarsi su cattivi pensieri.

Gloria rivede il suo ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso 7 del 14 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 ottobre, inoltre, rivelano che Paola avrà un confronto con Flora Ravasi e la inviterà a non scartare definitivamente i bozzetti degli abiti che sono stati realizzati da Maria.

In questo modo, quindi, proverà a fare in modo che la stilista del grande magazzino possa dare una seconda possibilità alla sua amica.

E poi ancora grandi colpi di scena anche nel corso della nuova puntata di venerdì 14 ottobre 2022. Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Gloria accetterà l'invito a cena a casa del suo ex Ezio, ma sarà particolarmente nervosa e agitata.

Maria scossa dopo una chiamata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 14 ottobre

Intanto la situazione per Clara diventerà particolarmente complicata. La giovane venere si ritroverà ai ferri corti con la perpetua di suo zio: la situazione in canonica è diventata a dir poco difficile da sostenere per tutti.

L'unica soluzione plausibile per ristabilire la calma è quella di mandare via dalla canonica Clara e in tal modo ripristinare l'ordine di un tempo.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, nel frattempo, Maria riceverà una chiamata a tratti sconvolgenti da suo padre. La ragazza resterà profondamente turbata e scossa.