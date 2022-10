Notte agitata tra le mura del GF Vip. In seguito ad una sfuriata di Charlie per un gioco mal riuscito, alcuni concorrenti si sono esposti per criticare il suo modo di fare spesso sopra le righe e "telecomandato" dagli autori. Luca, Carolina e Cristina hanno consigliato a Gnocchi di pensare a sé stesso e al proprio percorso, mentre Antonino gli ha dato del maleducato per come ha giudicato quei vipponi che non volevano partecipare ad un'attività da lui proposta.

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

I nervi sono tesissimi nella casa del GF Vip, e la dimostrazione la si ha dall'accesa lite che quasi tutti i concorrenti hanno avuto la notte scorsa per un motivo apparentemente molto banale.

A sollevare un polverone, sono stati i commenti a voce alta che Charlie ha fatto quando ha scoperto che qualche vippone non voleva partecipare ad un gioco che lui aveva proposto per la serata.

"C'è un clima fiacco. Io volevo riunire tutti, ma in questo gruppo ci sono cose che non vanno bene, anzi andrebbero migliorate", ha esordito Gnocchi nella sua critica al resto del cast.

"C'è un nervosismo terribile, vi parlate tutti alle spalle e poi ognuno si fa i cavoli suoi", ha proseguito l'inquilino prima di punzecchiare Alberto sull'incisività della sua esperienza tra le mura di Cinecittà.

"Chi è Alberto? Noi siamo artisti, di te si sa solo che sei stato 8 mesi a Ibiza", queste parole hanno dato il via ad una lunga ed accesa discussione notturna.

I rimproveri al protagonista del GF Vip

"Modera i termini, sei stato aggressivo e stai recitando una parte. Sei costruito", ha sbottato Alberto prima che Luca intervenisse per suggerire all'amico Charlie di farsi gli affari suoi e non sparlare degli altri.

Anche Cristina ha messo bocca in questa discussione dicendo: "Questa cosa non la tollero, devi farti i c...

tuoi. Accontentati di 13 persone che fanno il tuo gioco".

Carolina, invece, ha puntato il dito contro Gnocchi sostenendo che secondo lei sarebbe "manipolato" dagli addetti ai lavori, come se ogni attività che propone al gruppo sia un'idea degli autori del GF Vip (che gliele suggerirebbero in confessionale) e non sua.

"Smettila di fare il loro burattino.

Litighi solo per avere le clip. Questa è finzione", ha affermato Marconi sempre all'indirizzo di Charlie.

La 'tirata d'orecchie' tra le mura del GF Vip

Uno dei più severi, però, è stato Antonino che, indispettito dall'atteggiamento di superiorità di Charlie, ha detto: "Sei un p... Non mi manipolare con le tue s...".

"Se le persone non vogliono fare una cosa, non devi insistere. Ti comporti da maleducato e prepotente", ha aggiunto Spinalbese visibilmente irritato per le risate che Gnocchi stava facendo mentre il gruppo lo criticava.

Molti concorrenti del GF Vip, dunque, non tollerano il modo di fare dello speaker radiofonico e gliel'hanno fatto presente la notte scorsa, quando nella casa c'è stata una vivace discussione che sicuramente sarà al centro della prossima puntata condotta da Alfonso Signorini.

A proposito delle future dirette del reality Mediaset, in rete si vocifera che mancherebbe pochissimo all'ingresso tra le mura di Cinecittà di nuovi vipponi.

Amedeo Venza, in particolare, ha usato i social network per far sapere che quattro personaggi famosi sarebbero già in quarantena nell'attesa di esordire nel programma di Canale 5. I nomi dei nuovi inquilini non si conoscono ancora, ma i telespettatori non vedono l'ora di scoprire chi è stato scelto dagli addetti ai lavori per rimpiazzare Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Sara Manfuso e Marco Bellavia, squalificati o ritirati nelle prime due settimane di reclusione.