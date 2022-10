La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, anticipano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) scoprirà che la moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non ha ricevuto i fiori che le ha inviato negli Stati Uniti e inoltre il cameriere non riuscirà a mettersi in contatto con la consorte. Armando Ferraris (Pietro Genuardi), invece, rimarrà perplesso quando intravederà Caterina e correrà a raccontarlo a Marcello Barbieri (Pietro Masotti), invitando l'amico a partire per Reggiolo così da sincerarsi su come stiano davvero le cose.

Il socio della Caffetteria e il capo magazziniere, quindi, verranno a conoscenza che la madre di Anna è in buona salute e si trova nel paese natio, ma inizialmente preferiranno non farne menzione a Salvo. Successivamente, però, penseranno che l'amico debba saperlo e gli racconteranno quanto scoperto, nel frattempo Imbriani tornerà a Milano e racconterà una verità inaspettata al marito. Le menzogne di Anna potrebbero far sì che la fiducia che Salvo ripone nella moglie venga compromessa e il cameriere, proprio per questo motivo, potrebbe avvicinarsi alla nuova Venere Elvira Gallo (Clara Danese).

Elvira e Salvatore vincono il primo premio della gara di twist

Nella puntata della soap opera andata in onda martedì 4 ottobre su Rai 1, Salvatore era più che mai intenzionato a fare un regalo ad Anna e i biglietti per una crociera messi in palio da una gara di twist lo allettavano non poco.

Il socio di Marcello, però, ha dovuto fare i conti con la sua poca dimestichezza nel ballo in questione, quindi Irene Cipriani (Francesca Del Fa) ha iniziato a dargli lezioni. La capo commessa ha avuto un piccolo incidente durante le esercitazioni, così a prendere il suo posto è subentrata Elvira.

Quest'ultima e il giovane Amato hanno vinto il torneo di twist e di conseguenza, i tanto desiderati biglietti per la crociera.

Salvatore potrebbe avvicinarsi a Elvira dopo le bugie che gli ha detto Anna

Il feeling tra Gallo e Amato junior non è sembrato solo a limitarsi al ballo, infatti tra i due è parso esserci una simbiosi da non sottovalutare.

Quando Salvatore, come anticipato, si accorgerà che Anna gli ha detto una bugia sia sulle condizioni di salute della madre Caterina, che sul luogo di destinazione del viaggio, è probabile che il ragazzo voglia prendere le distanze, almeno inizialmente, dalla moglie, così da sbollire la rabbia e la delusione.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Salvo potrebbe avvicinarsi a Elvira e chissà che il cameriere non trovi finalmente nella nuova commessa del Paradiso una partner che gli sia leale a tutti gli effetti.