Anna sta dicendo la verità Salvatore? Questa è la domanda che si stanno ponendo i telespettatori dopo che Imbriani è partita in fretta e furia per l'America, in seguito a una misteriosa telefonata che l'ha sconvolta. La spiegazione che ha dato a Salvo certamente non convince: è chiaro che non ha lasciato Milano per accompagnare la madre in America perché si sottoponga a una delicata operazione. C'è qualcosa sotto che presto cambierà ogni equilibrio.

Poi c'è Adelaide che, dopo aver cambiato idea sulle quote da cedere, è in crisi nera per il rapporto tra Umberto e Flora, sempre più stretto.

La contessa ha confidato a Matilde i suoi pensieri, ed è certa che prima poi l'uomo che ha sempre amato chieda in sposa la giovane Guarnieri. Ma sarà davvero così?

Il Paradiso delle Signore 7: cosa nasconde Anna a Salvatore?

Da quando Anna ha ricevuto quella strana telefonata, niente è più come prima. La misteriosa Imbriani ha detto a Salvo di dover partire per l'America, dato che sua madre deve operarsi. Non ha voluto in alcun modo che Salvatore la accompagnasse e così è stato. Il buon Armando ha cercato di consolarlo e di tenerlo tranquillo, anche perché non ha più ricevuto nessuna notizia in merito.

Quale è la verità sullo zio Ettore e su Caterina? Sembra davvero strano che uno zio così ricco non abbia un telefono per far sì che Anna possa chiamare Salvatore e dare notizie.

Dal canto suo il giovane Amato si sente inutile. Non può stare vicino alla moglie in un momento così delicato o almeno questo è quello che crede.

Quando torna Anna ne Il Paradiso delle Signore?

Non si sa nulla sulla telefonata che ha ricevuto Imbriani. Certo è che sta mentendo e che Salvatore prima o poi dovrà scoprire la verità.

Come svelano infatti le puntate de Il Paradiso delle Signore di questo autunno, Anna è ambigua, ma non manca molto al momento della verità.

Si sa anche che Quinto tornerà nella soap, anche se non si sa quando e come. Molto probabilmente è stato lui a chiamare la ex per comunicarle che è ancora vivo e che ha bisogno di parlarle.

Una scomoda rivelazione dalle conseguenze inaspettate, anche perché Salvatore non è ancora al corrente della reale paternità della piccola Irene.

Umberto deciso a stare con Flora, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Un'altra trama riguarda la storia d'amore di Umberto e Flora. Come rivelato da Roberto Farnesi in una recente intervista, la loro relazione continuerà e ci saranno dei risvolti inaspettati.

Adelaide è una donna molto intelligente e intuitiva, e in cuor suo sa che Umberto potrebbe chiedere a Flora di sposarla. Lo ha confidato a Matilde, che ha cercato invano di consolarla. Se così fosse per la contessa sfumerebbe per sempre la remota possibilità di riavere tra le sue braccia Guarnieri. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, tuttavia, pare che Adelaide apra il suo cuore a un altro uomo, che già conosce: chi sarà? Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprirlo.