Cambio programmazione Mediaset per il mese di novembre, che rivoluziona il pomeriggio di Canale 5 dedicato allo spazio delle soap. Finalmente torna Terra Amara, con i grandi protagonisti Zuleyha e Yilmaz, che dovranno combattere per il loro amore. Sulla rete ammiraglia verranno trasmesse tutte le quattro stagioni acquistate da Mediaset, dunque la soap ci farà compagnia per moltissimo tempo. Chiude invece Una vita, dopo quasi dieci anni di messa in onda con un finale da brividi. Sono state comunicate date e orari ufficiali, diversi da quelli ipotizzati qualche tempo fa.

Finisce Una Vita: cosa succede nell'ultima puntata

La soap Una Vita è stata trasmessa su Canale 5 per oltre dieci anni, regalando emozioni indimenticabili grazie ai protagonisti di Acacias 38 che si sono susseguiti nelle varie stagioni. Ora è arrivato il momento del gran finale, previsto inizialmente per gli ultimi giorni di novembre.

Ma come finisce Una Vita? Come svelano le anticipazioni, Genoveva farà molto male a fidarsi di sua figlia Gabriela, che tenterà di avvelenarla giorno dopo giorno. Tuttavia, a porre fine alla sua esistenza sarà il redivivo Aurelio, che tornerà all'improvviso nel quartierino per la sua vendetta finale.

Genoveva chiuderà gli occhi per sempre, senza nemmeno ricevere il perdono di Felipe.

E, nel grande finale di Una Vita, scopriremo che Cayetana è viva ed è pronta a tornare per affacciarsi alla finestra del male con la sua complice Gabriela.

Quando finisce Una Vita su Canale 5: Mediaset anticipa la chiusura

In un primo momento, si era ipotizzato che Una Vita - Acacias 38 terminasse a fine novembre, per dare poi spazio a Terra Amara con le sue nuove puntate.

Al contrario, è arrivata la data ufficiale dell'ultima puntata della soap. Stando alle informazioni di Davide Maggio, l'ultimo episodio di Una Vita andrà in onda sabato 12 novembre, al consueto orario delle 14:10.

In arrivo cambio di programmazione anche per la prima serata di Mediaset: dopo Viola come il mare, torna l'amatissima Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Terra Amara slitta e cambia orario: programmazione Mediaset

Ma quando torna Terra Amara? La prima delle nuove puntate con la soap amatissima dal pubblico di Canale 5 arriva lunedì 14 novembre su Canale 5, e non il 7 come inizialmente trapelato.

Varia anche l'orario della soap, che prende quello precedentemente riservato a Una Vita. Terra Amara inizierà quindi alle 14:10, per poi dare spazio a Maria De Filippi con Uomini e Donne.

Di conseguenza, le puntate saranno leggermente più corte rispetto a prima. Ovviamente, tutti gli episodi saranno disponibili sia on demand che in replica sul portale Mediaset Infinity.