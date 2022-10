L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato dal 24 al 28 ottobre con le ultime puntate di questo mese in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che la carriera di Maria sarà in forte ascesa: la giovane Venere, che sta studiando per diventare stilista, comincerà a far paura ad Umberto Guarnieri e alla sua amata Flora Ravasi.

Spazio anche alle vicende di Salvo che, in questi nuovi episodi, sarà a dir poco angosciato dall'assenza di notizie sulla sua amata Anna Imbriani.

Flora viene 'oscurata' da Maria: anticipazioni Il Paradiso 24-28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 al 28 ottobre rivelano che Maria si rivelerà sempre più un astro nascente del grande magazzino milanese.

La giovane donna metterà in mostra tutta la sua creatività come stilista e le sue invenzioni appariranno così interessanti al punto che la contessa Adelaide deciderà di invitarla ufficialmente ad una festa che si terrà al Circolo.

Tuttavia, lo scopo della contessa non sarà quello di "premiare" Maria, bensì sfruttare la sua bravura per mettere in crisi Flora Ravasi, fidanzata con il suo ex Umberto.

Maria fa paura ad Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28 ottobre

Sta di fatto che, di fronte ai risultati poco brillanti registrati da Flora nel corso dell'ultimo periodo, ecco che la situazione per la stilista non prometterà nulla di buono.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 ottobre rivelano che l'ascesa al successo di Maria comincerà a far paura allo stesso Umberto, il quale deciderà di correre subito ai ripari e si rivolgerà alla baronessa Foppa.

Il commendatore Guarnieri chiederà alla baronessa di poter fare un'offerta di lavoro a Maria, così da farla uscire di scena dal grande magazzino milanese e in tal modo tenere al sicuro la sua amata Flora Ravasi. Riuscirà nell'impresa oppure dovrà arrendersi?

Salvatore angosciato per sua moglie: anticipazioni Il Paradiso 24-28 ottobre

Occhi puntati anche su Salvo: le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che il giovane barista apparirà sempre più angosciato e preoccupato.

Il motivo? Salvatore non riuscirà più a mettersi in contatto con Anna, che si trova ancora negli Stati Uniti d'America per stare al fianco di sua mamma. Una situazione che, tuttavia, desterà non pochi sospetti e sarà Armando ad avere dei seri dubbi sul conto della donna.

Spazio anche alle vicende di Vito: gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che dopo aver superato il colloquio, il giovane ragazzo siciliano verrà assunto da Vittorio Conti come nuovo contabile del grande magazzino e potrà così iniziare la sua avventura.