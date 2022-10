Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, tutta la città si muoverà per aiutare il popolo del Vajont. Inoltre Veronica continuerà a pensare che Gloria possa essere un ostacolo per il proseguo della sua storia d'amore con Ezio, mentre Flora boccerà tutti i bozzetti preparati da Maria.

Tutti si attivano per aiutare il popolo del Vajont

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 10 ottobre, in sartoria saranno tutti contenti nel vedere Gloria che è uscita di prigione. Intanto Matilde confiderà ad Adelaide la speranza che Tancredi possa essere un uomo diverso.

Conti invece esprimerà a Roberto le sue perplessità sulla Frigerio. Inoltre le tv saranno comunicheranno la notizia della tragedia del Vajont. Don Saverio invece inviterà la nipote Clara a comportarsi meglio con Elide.

Nell'episodio di martedì 11 ottobre, tutti si attiveranno per aiutare il popolo del Vajont. Marcello e Salvo si occuperanno di spedire gli alimenti. Don Saverio invece della raccolta dei vestiti e coperte. Nel frattempo Adelaide predisporrà una raccolta fondi presso il Circolo e darà l'incarico a Fiorenza di contattare la banca Guarnieri. Gramini però vorrà che a parlare direttamente con il commendatore sia la stessa contessa. In tutto questo Roberto chiederà a Vittorio di candidarsi per la campagna di mobilitazione in favore delle persone decedute del Vajont, mentre Matilde lascerà la città all'improvviso.

Flora boccia i bozzetti di Maria

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 12 ottobre, Veronica sarà preoccupata dalla presenza di Gloria. Intanto Don Saverio si confronterà con Clara dopo che l'ennesima discussione con la perpetua. La donna riterrà che la "casa delle ragazze" potrebbe essere una buona soluzione, ma troverà l'opposizione di Irene.

Inoltre Paola si accorgerà che Flora rimprovera spesso Maria. Ezio invece parlerà con il suo avvocato, il quale gli annuncerà che l'annullamento delle nozze con Moureau è vicino.

Nella puntata di giovedì 13 ottobre, Veronica penserà di far cenare Gloria a casa sua, ma nello stesso tempo ragionerà se Gloria possa essere una minaccia per lei ed Ezio.

Nel frattempo Paola chiederà a Ravasi di controllare con più attenzione i lavori di Maria, ma la ragazza non cambierà idea. In tutto questo Marcello inciterà Adelaide a dimenticare Umberto, mentre Vittorio apprenderà che il suo slogan è stato scelto dal comune per la campagna di solidarietà dei morti del Vajont.

Matilde si infuria con Vittorio

In base agli spoiler di venerdì 14 ottobre, Clara dovrà andare via dalla canonica visti i rapporti poco cordiali con la perpetua. Irene però non la vorrà con sè. Intanto Maria sarà turbata da una telefonata del padre.

Inoltre Gloria si recherà a casa di Veronica per la cena, ma la serata finirà male. Infatti l'annullamento del matrimonio di Ezio potrebbe non essere più così certo. Infine Matilde si accorgerà che Vittorio ha usato alcune parole della sua lettera per il suo slogan e si infurierà con lui.