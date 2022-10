L'appuntamento con Uomini e donne continua a promettere grandi colpi di scena e, le anticipazioni delle nuove puntate di ottobre che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una situazione particolarmente nervosa in studio che avrà come protagonista la dama Roberta Di Padua.

Dopo essere rientrata stabilmente nel parterre del trono over, Roberta si ritroverà ai ferri corti con la sua "nemica" Ida Platano ma anche con il suo ex Alessandro, tanto che in studio si arriverà a sfiorare la rissa fisica.

Ida e Roberta ai ferri corti e rissa sfiorata: anticipazioni Uomini e donne ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di ottobre rivelano che Ida e Alessandro decideranno di proseguire la loro frequentazione e quindi continueranno a vedersi anche fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

I due avranno così modo di raccontare come stanno affrontando questo "ritorno di fiamma" e durante il loro confronto non mancheranno le intromissioni da parte di Roberta.

L'ex fiamma di Alessandro, dopo essere stata scaricata dal cavaliere, si ritroverà a commentare le vicende che lo vedono protagonista con Ida Platano e tra i tre scatterà una furiosa lite in studio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la situazione tra Ida e Roberta arriverà a degenerare: le due dame, infatti, si ritroveranno "viso a viso" molto vicine e in studio si arriverà così a sfiorare la rissa fisica.

Roberta perde le staffe in studio: anticipazioni Uomini e donne

Insomma una clima tutt'altro che sereno quello che si respira nello studio della trasmissione di Canale 5 e, poco dopo ci sarà anche un secondo momento di forte tensione che avrà come protagonista sempre la dama Roberta.

Alessandro, dopo aver messo la parola fine al loro rapporto, racconterà ad Ida alcuni dettagli della sua frequentazione con Roberta.

Il cavaliere racconterà che più volte è stata proprio Roberta a "saltargli addosso" e quindi a farsi avanti con delle avance.

Una confessione che, ancora una volta, manderà su tutte le furie la dama del trono over, la quale arriverà a perdere completamente le staffe in studio.

Roberta sfiora la rissa con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate di ottobre, riportate sulle pagina "Uomini e donne classico e over", Roberta stava per mettergli le mani addosso, dato che si era adirata moltissimo nei confronti di Alessandro e delle parole che aveva speso in studio nei suoi confronti.

Trattasi della seconda rissa fisica sfiorata che vedrà protagonista la dama del trono over, tornata ufficialmente al centro dell'attenzione mediatica in studio.

In tutto questo, va detto che Tina Cipollari contrariamente ad ogni aspettativa, ha scelto di schierarsi in difesa della sua "nemica" Ida Platano, con la quale in passato ci sono stati diversi scontri verbali.