Le nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 nella settimana 24-28 ottobre si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di casa Colombo: dopo che la relazione tra Ezio e Veronica è diventata di dominio pubblico, non sarà per niente facile stare alla larga dall'invadenza dei giornalisti.

Intanto per Salvatore arriverà il momento di fare i conti con una amara verità: la sua amata Anna lo ha ingannato e preso in giro.

Gloria protegge Gemma: anticipazioni Il Paradiso 7 dal 24 al 28 ottobre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 28 ottobre 2022 rivelano che i giornalisti continueranno a seguire con insistenza le vicende di casa Colombo.

Adesso che la storia d'amore "illegale" tra Ezio e Veronica è sulla bocca di tutti, non sarà affatto facile riuscire a gestire la situazione.

Gloria sarà particolarmente preoccupata per Gemma: teme che possa subire l'invadenza dei giornalisti per questa vicenda che riguarda la sua mamma e così chiederà alle veneri di proteggere e prendersi cura della ragazza.

Anna ha mentito a tutti, compreso Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Spazio anche alle vicende di Salvatore: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 28 ottobre rivelano che l'uomo scoprirà di essere stato ingannato dalla sua amata Anna.

Salvo comincerà ad insospettirsi nel momento in cui viene a sapere che i fiori che le aveva fatto recapitare in America, non sono mai giunti a destinazione.

Che fine ha fatto Anna e cosa sta succedendo? Marcello deciderà di vederci chiaro e così partirà alla volta di Reggiolo, il paese natale della donna.

Salvatore scopre di essere stato ingannato: anticipazioni Il Paradiso dal 24 al 28 ottobre

Una volta giunto a destinazione, Marcello scopre che Anna ha ingannato Salvatore: sua madre Caterina non è in America e non necessitava di nessuna operazione urgente oltreoceano.

Ben presto anche Salvatore scoprirà come stanno le cose: la donna, infatti, farà ritorno in città e metterà al corrente suo marito del segreto che custodisce.

Spazio anche alle vicende di Maria: le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 previste fino al 28 ottobre su Rai 1, rivelano che la donna si ritroverà dilaniata dai dubbi.

Maria, infatti, non sa se accettare o meno una importante proposta di lavoro che le è stata fatta dalla famiglia Floppa e che la porterebbe a lasciare Milano per trasferirsi in Costa Azzurra.

In questo momento così difficile, sarà Vito Lamantia a rivelarsi una importante spalla per la donna e riuscirà a darle una risposta del tutto inaspettata che non la lascerà indifferente.