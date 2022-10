Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 della settimana dal 24 al 28 ottobre.

La Sacra Rota rifiuterà l'annullamento delle nozze di Colombo e Gloria e l'opinione pubblica si schiererà contro Veronica. Nel frattempo, Marcello scoprirà che Anna ha mentito a Salvatore sul suo soggiorno negli Stati Uniti e quando la donna rientrerà a Milano rivelerà una verità scottante a suo marito. Infine, per Maria arriverà una nuova opportunità di lavoro in Costa Azzurra.

Ezio e Veronica dovranno rinunciare ai loro progetti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 ottobre raccontano che Ezio e Veronica conteranno sull'aiuto di Adelaide per l'annullamento del matrimonio di Colombo e Gloria, ma riceveranno una risposta negativa da parte della Sacra Rota. Per risollevare l'umore in casa, Gemma e Stefania organizzeranno una sorpresa per Veronica e il suo compagno. Nel frattempo, i giornalisti non lasceranno la vicenda e continueranno a scrivere sulla vicenda, questa volta a spese di Gemma. Gloria interverrà a favore della ragazza, chiedendo alle commesse di stare vicino alla loro collega. Veronica, invece, dovrà fare i conti con l'opinione pubblica e sarà aggredita da alcune bigotte.

Quando la signora Moreau saprà dell'aggressione lo rivelerà a Don Saverio che consiglierà ai Colombo di non vivere più sotto lo stesso tetto.

Marcello scoprirà che Anna ha mentito: anticipazioni settimana dal 24 al 28 ottobre

La settimana de Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 ottobre vedranno tra i protagonisti anche Salvatore, il quale verrà a sapere che i fiori che ha spedito ad Anna negli Stati Uniti non sono mai giunti a destinazione e comincerà a preoccuparsi.

Il figlio di Agnese non riuscirà in nessun modo a contattare sua moglie, mentre Armando rivelerà a Marcello di aver intravisto Caterina, la madre di Anna, e che quindi non si trova in America. Per aiutare il suo amico, Barbieri partirà con Armando per Reggiolo, il paesino di Anna, per capire cosa sta accadendo e i due si accerteranno che la moglie di Salvatore ha mentito sul suo viaggio.

Nonostante tutto, Marcello non dirà niente al suo socio, ma l'indomani Anna rientrerà a Milano e dopo aver riabbracciato suo marito gli rivelerà una verità scioccante.

Una nuova opportunità per Maria Puglisi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 ottobre rivelano che Maria sarà invitata al Circolo da Adelaide e questa mossa preoccuperà molto Flora che temerà di perdere il suo posto. Vittorio, infatti, non si dirà entusiasta dei bozzetti della stilista che si sentirà umiliata quando vedrà la Baronessina elogiare il talento di Maria in pubblico. La signora Ravasi confiderà a Umberto le sue preoccupazioni e potrà contare sul suo sostegno, tanto che il commendatore inizierà a muovere le sue pedine per fare in modo che la signorina Puglisi venga assunta dai Floppa, lasciando libera Flora di proseguire la sua carriera.

La proposta lusingherà Maria, ma la ragazza si sentirà combattuta e non saprà se accettare o meno il nuovo lavoro in Costa Azzurra. Al Paradiso, inoltre, verrà presentato Vito Lamantia, il nuovo contabile, che inaspettatamente darà a Maria la risposta che aspettava.