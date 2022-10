Arrivano le nuovissime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 per le puntate dal 24 al 28 ottobre 2022 in onda su Rai 1 alle 16:05 e in replica su RaiPlay. Finalmente è arrivato il momento della verità. Anna torna dall'America e, nonostante cerchi in tutti i modi di evitare le domande di Salvo, è messa con le spalle al muro.

E così, ecco che Salvo apprende una verità scottante da Anna che lo lascia senza fiato. Da questo momento in poi, tutto cambierà. Nel frattempo, Ezio non si perde d'animo e continua a combattere per ottenere l'annullamento del matrimonio con Gloria chiedendo aiuto ad Adelaide.

Anna sparisce nel nulla: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore vedono Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) disperati per quanto successo. Oltre a essere finiti al centro dello scandalo, la Sacra Rota non ha accettato la richiesta di annullare il matrimonio tra Colombo e Gloria. L'ultima speranza sembra essere Adelaide (Vanessa Gravina).

Maria (Chiara Russo) ha disegnato un magnifico abito da sposa per la Baronessina Foppa e Vittorio ne è entusiasta. Al contrario, Conti non sembra soddisfatto del lavoro di Flora.

Mistero per Salvatore che, dopo aver spedito dei fiori in America per Anna, scopre che non sono mai arrivati.

La misteriosa Imbriani sembra essere sparita nel nulla.

Caterina non è mai partita per l'America: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

I misteri continuano e Salvatore si sente preso in giro. A quanto pare, qualcuno ha visto Caterina, la mamma di Anna, in città. Non è mai partita per l'America e sta benissimo.

Nel frattempo, Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania organizzano una festa per Ezio e Veronica, con la speranza di risollevare un po' il loro umore.

Al Circolo, l'abito disegnato da Maria riscuote un grande successo e Adelaide non perde tempo per umiliare pubblicamente Flora.

Salvatore scopre una verità scottante su Anna: Il Paradiso delle Signore puntate 24-28 ottobre

Flora crede fermamente che Maria voglia rubarle il posto da stilista e ne parla a Umberto, che inizia seriamente a preoccuparsi.

Intanto, Gloria chiede alle Veneri di avere un occhio di riguardo per Gemma, anch'essa presa d'assalto dai giornalisti.

Ma ecco il colpo di scena nelle puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 24 al 28 ottobre 2022 su Rai 1. Anna è a Milano e deve affrontare la realtà. Salvatore, stanco di essere preso in giro, mette la moglie con le spalle al muro.

Non avendo altra scelta, Anna rivela a Salvatore una verità scioccante che cambierà per sempre il loro rapporto e non solo. Il povero Amato si sente inerme davanti a qualcosa che non può controllare.