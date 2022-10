C'è grande attesa per scoprire dove è andata Anna durante le settimane di assenza. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore di mercoledì 26 ottobre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della puntata della fiction di Rai 1 rivelano che Armando vedrà Caterina, la mamma di Imbriani, e pertanto scoprirà che la suocera di Salvatore non è in America come la contabile ha fatto credere ai suoi cari. Nel frattempo, Flora avrà paura che Maria possa rubarle il lavoro e, pertanto, Umberto interverrà chiedendo alla baronessa Foppa di assumere Puglisi nell'azienda in Costa Azzurra.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 ottobre: Armando vede Caterina

C'è grande mistero attorno alla partenza di Anna Imbriani. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, la moglie di Salvatore era partita in fretta e furia, dopo avere ricevuto una telefonata allarmante. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1, che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 26 ottobre, rivelano che la signora Amato potrebbe avere mentito ai suoi cari. A tal proposito, Armando vedrà Caterina, la mamma di Anna, mentre sarà in giro per una consegna. Al momento, non è ancora chiaro se Ferraris vedrà la suocera di Salvatore a Milano o nel paesino dove vive la signora Imbriani.

Il Paradiso delle signore, trama 26/10: Armando confida a Marcello di avere visto Caterina

A quel punto, vista la delicatezza della cosa, Armando cercherà conforto nel suo amico. A tal proposito, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 26 ottobre rivelano che Ferraris si confiderà con Marcello. A quel punto, il capo magazziniere dirà a Barbieri di avere visto Caterina, madre di Anna, mentre era in giro per lavoro.

Al momento, però, non è chiaro se il barista suggerirà ad Armando di confessare la cosa a Salvatore o se i due amici del giovane Amato temporeggeranno tentando di capire cosa fare con il marito di Imbriani.

Il Paradiso delle signore, puntata 26/10: Flora teme che Maria le rubi il lavoro

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 26 ottobre verranno trattate le vicende di Flora.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gentile avrà paura che Maria possa rubarle il lavoro, avendo ottenuto il sostegno e i complimenti da parte di Adelaide. A quel punto, temendo di potere non essere più la stilista di punta dell'atelier milanese, la figlia di Ravasi si confiderà con Umberto. Quando Guarnieri verrà a sapere quanto accaduto dalla sua fidanzata, il cognato della contessa farà in modo di tentare di proteggere la sua amata. Le indiscrezioni sul nuovo episodio della fiction di Rai 1 forniscono dettagli in più su quanto architetterà Umberto. A tal proposito, il banchiere chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra. Al momento, non è chiaro se Puglisi accetterà il nuovo lavoro e se, pertanto, lascerà Milano per trasferirsi in Francia.