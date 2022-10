Nuovi episodi de Il Paradiso delle signore sono in arrivo su Rai 1. Gli appuntamenti che andranno in onda dal 17 al 21 ottobre non mancheranno di stupire i telespettatori. Matilde sarà furiosa con Vittorio per la questione dello slogan, lui invece, cercherà in tutti i modi di farsi perdonare. Clara fingerà di essere stata ospitata in casa dalle ragazze, ma in realtà andrà a vivere in magazzino, servendosi dell'aiuto di Alfredo. Ovviamente si tratterà di una soluzione temporanea. A Milano farà il suo arrivo il contabile Vito Lamantia, attirato da un'offerta di lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 ottobre: Gloria ritorna ad essere capocommessa

Gloria si riapproprierà del suo ruolo di capocomessa, che fino alla sua assenza era stato affidato a Irene. Ezio deciderà di chiedere aiuto ad Adelaide per l'annullamento del suo matrimonio con Gloria. Colombo avrà in mente una strategia grazie alla quale potrebbe riuscire a raggiungere il suo scopo. Di fatto, Ezio e Gloria sono ancora sposati e i giornalisti crederanno appunto che i due stiano ancora insieme. Un giornalista curioso inizierà a fare parecchie domande e chiederà ai due anche un'intervista. Colombo vorrà approfittarne per chiarire che lui e la Moreau non stanno più insieme.

In seguito, il giornalista verrà informato da Veronica di una verità scottante.

Stefania chiederà a Marco d'intervenire per fermare il giornalista dallo spifferare a tutti della relazione tra suo padre e il padre di Gemma. Irene sarà convinta che Alfredo porta nel magazzino le sue conquiste, quando in realtà il ragazzo non starà facendo che coprire la presenza di Clara.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 21/10: Vittorio vuole riconquistare la fiducia di Matilde

Clara sarà costretta da Gemma a rivelare dove sta alloggiando. Nel frattempo, Don Saverio scoprirà che la nipote gli ha mentito e deciderà di rimandarla in paese. Quando Irene scoprirà il destino che spetterà a Clara, deciderà di ospitarla in casa con le altre ragazza, così che possa rimanere a Milano.

Vittorio scriverà una lettera a Matilde con l'intendo di farsi perdonare. La moglie di Tancredi ne rimarrà molto colpita. Salvatore andrà in crisi non appena inizierà a sospettare delle intenzioni di Marcello di lasciare la caffetteria per dedicarsi ai suoi nuovi affari.

Maria sarà incaricata di disegnare il vestito per il debutto in società della baronessa Foppa. L'abito riscuoterà parecchio successo e Flora inizierà a temere Maria e il suo futuro all'interno dell'atelier. Conti deciderà d'invitare a cena Matilde, così che i due possano finalmente avere modo di conoscersi meglio.