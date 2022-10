Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato per gli episodi che andranno in onda martedì 18 e mercoledì 19 ottobre anticipano che Vittorio (Alessandro Tersigni) metterà al corrente le commesse dell'atelier che verrà lanciata la "posta del cuore" all'interno del Paradiso Market. Irene (Francesca Del Fa), intanto, sospetterà che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) nasconda le sue conquiste sentimentali in magazzino. Nel frattempo Marco (Moisè Curia) riuscirà a far slittare all'indomani l'intervista prevista per Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar).

Matilde (Chiara Baschetti), invece, proporrà alla sarta Maria (Chiara Russo) di disegnare il vestito per la nipote della baronessa Foppa, mentre la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) dirà a Marcello (Pietro Masotti) che per diventare qualcuno nel settore della finanza dovrebbe lasciare la Caffetteria. Don Saverio (Andrea Lolli), in ultimo, vorrà rimandare la nipote Clara (Elvira Camarrone) al paese.

Vittorio cercherà di riconquistare la fiducia di Matilde

Ezio non si arrenderà e avrà in mente un piano strategico per ottenere il tanto agognato annullamento delle nozze con Gloria.

Conti farà sapere alle Veneri che a breve partirà la "posta del cuore", nuova rubrica del Paradiso Market. Irene, intanto, continuerà a credere che Alfredo non sia del tutto sincero nei suoi riguardi, arrivando a sospettare che l'aiuto magazziniere porti le sue conquiste nel luogo di lavoro.

Perico, conscio che Clara si è sistemata momentaneamente in magazzino, avvertirà tempestivamente quest'ultima per far sì che non venga scoperta da Irene, anche se per farlo sarà costretto a dire una bugia.

Il ruolo di contabile dell'atelier non sarà assegnato inizialmente a Vito Lamantia (Elia Tedesco), ma un imprevisto arriverà in favore della new entry e le carte saranno rimescolate a tal proposito.

In occasione del successo riscosso dal libro "La madre ritrovata" di Stefania (Grace Ambrose), alcuni giornalisti riempiranno di domande sia Gloria che Ezio, tanto che Marco noterà l'imbarazzo di quest'ultimi e riuscirà a fissare l'intervista per il giorno seguente.

Vittorio si arrovellerà per cercare un modo per farsi perdonare da Matilde.

Gemma metterà alle strette Clara per farsi dire dove dorme

Arriverà il delicato momento nel quale Ezio e Gloria verranno intervistati dai giornalisti, così il signor Colombo si dimostrerà più che mai intenzionato a far presente che con Moreau è tutto finito da tempo.

Matilde scoprirà che la nipote della baronessa Foppa necessita di un vestito per debuttare in società, quindi Frigerio proporrà alla giovane Puglisi di realizzarlo.

Gemma (Gaia Bavaro), vogliosa di aiutare Clara, metterà la stessa alle strette per farsi dire dove alloggia realmente al momento, nel frattempo Adelaide dirà a Marcello che dovrebbe lasciare la Caffetteria per farsi un nome nel mondo finanziario.

Don Saverio, successivamente, si adirerà non poco per la bugia che gli ha detto la nipote, quindi sceglierà di far tornare al suo paese la nuova Venere.

Un giornalista ficcanaso, infine, cercherà inizialmente di scavare in profondità nella relazione tra Teresio e Gloria, ma successivamente riceverà una verità scottante da parte di Veronica (Valentina Bartolo).