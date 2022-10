Luca Salatino finisce al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip 7. L'ex tronista di Uomini e donne, nel corso delle ultime ore, si è reso protagonista di un episodio che ha spiazzato i numerosi spettatori e fan social del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Dopo aver perso le staffe in cucina ha pronunciato una frase che, per un nutrito gruppo di fan social del reality, sarebbe una imprecazione a tutti gli effetti. Per tale motivo, infatti, gli utenti social stanno chiedendo alla produzione del GF Vip di fare tutte le dovute verifiche del caso.

Luca Salatino perde le staffe nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, la serata di sabato è stata particolarmente movimentata per Luca Salatino all'interno della casa di Cinecittà.

L'ex volto del programma di Maria De Filippi si è dedicato alla preparazione della cena per tutti, in occasione della festa di compleanno organizzata per Wilma Goich.

Tuttavia, le cose non sono andate come Luca sperava e a un certo punto l'ex tronista ha perso le staffe, lasciandosi andare a una frase che potrebbe sembrare un'imprecazione.

"Oh ma aspetta un attimo, stiamo a magnà por... d..." è questa la frase pronunciata da Luca nella casa del GF Vip.

Luca a rischio squalifica dopo la presunta imprecazione al GF Vip?

Immediata la reazione di Charlie e George che, dopo aver visto Luca perdere le staffe e lasciarsi andare a quella che potrebbe sembrare un'imprecazione a tutti gli effetti, hanno chiesto al ragazzo di darsi una calmata e di evitare così di trovarsi in situazioni spiacevoli.

Tuttavia sui social è scattata la polemica da parte dei fan del Grande Fratello Vip. In tanti, infatti, stanno chiedendo alla produzione del reality show Mediaset di fare i dovuti accertamenti dopo la frase sospetta pronunciata da Luca.

Qualcuno si dice certo al 100% che quella di Luca Salatino sia una imprecazione a tutti gli effetti e quindi, come da regolamento dello show, dovrebbe essere squalificato dal cast del reality.

I fan polemici del GF Vip contro Luca: 'Ha imprecato, va cacciato'

"A Luca è scappata un'imprecazione. Non si può perdere le staffe per l'orario della pasta da preparare" ha scritto un utente dopo aver assistito alla scena in diretta tv su Mediaset Extra.

"Luca ha imprecato e va squalificato nella puntata di lunedì sera" ha sentenziato un altro commentatore del GF Vip.

"Io mi sento offeso per l'imprecazione di Luca, come si nota dai video che circolano in rete, fossi nel Grande Fratello Vip prenderei dei seri provvedimenti a riguardo" ha scritto un altro spettatore e fan del reality.

"A questo punto deve essere cacciato fuori nella puntata di lunedì" ha scritto un altro fan del reality show decisamente polemico contro il comportamento di Luca Salatino.