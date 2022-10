Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre ci sarà un colpo di scena. Infatti Anna Imbriani sarà pronta a raccontare la verità a Salvatore, in merito al suo viaggio e rivelerà al consorte: Quinto Reggiani non è deceduto come credeva, ma è vivo ed è stato prigioniero in Sud America.

Ezio, invece, confesserà a Gloria di avere lasciato casa Colombo per trasferirsi in una pensione. Nel frattempo Matilde deciderà di lanciare una collezione di lingerie e informerà Vittorio della sua idea.

Il Paradiso delle signore, trama 31/10: Anna rivela a Salvatore che Quinto è vivo

Il ritorno di Anna porterà scompiglio nella vita di Salvatore. Il barista della Caffetteria non potrà godersi pienamente l'arrivo di sua moglie, a causa di una notizia che lo turberà molto.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 31 ottobre rivelano che Imbriani rientrerà a Milano, svelando a suo marito la verità sul suo viaggio.

Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, la contabile del negozio di moda aveva annunciato di dovere partire improvvisamente per l'America, perché sua mamma Caterina si sarebbe dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico. A questo punto però Anna racconterà la verità al consorte, spiegando al giovane Amato che Quinto, in realtà non è deceduto come credeva.

Quinto è vivo, Anna spiega a Salvatore dove è andata

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 31 ottobre, tutti i nodi verranno al pettine. Anna racconterà a Salvatore, che il suo primo marito, Quinto Reggiani, considerato disperso in mare in un naufragio, in realtà è stato prigioniero in un carcere del Sud America.

Imbriani spiegherà di non aver saputo da molto questa cosa e che solo a quel punto aveva messo in scena la storia dell'intervento di sua madre per andare a salvare il consorte.

Nonostante la verità appresa, il barista della Caffetteria si riavvicinerà a sua moglie.

Il Paradiso puntata del 31/10: Ezio dice a Gloria di vivere in una pensione

Durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 31 ottobre, ci sarà spazio per le vicende della famiglia Colombo. In particolar modo, Ezio confesserà a Gloria di non vivere più a casa sua con Veronica e Gemma, ma di essersi trasferito in una pensione. Il papà di Stefania è stato costretto a lasciare la sua abitazione, per evitare una denuncia per concubinaggio.

Infine Matilde proporrà a Vittorio di lanciare una linea di lingerie, mentre Flora umilierà Maria, la quale cercherà di farsi consolare da Vito.