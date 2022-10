Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 ottobre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che la Sacra Rota non annullerà le nozze dei coniugi Colombo, pertanto Ezio e Gloria continueranno a essere marito e moglie. Il direttore commerciale e Veronica saranno giù di morale, e Stefania e Gemma proveranno a organizzare una sorpresa ai due innamorati. Nel frattempo Vito resterà affascinato dalla bellezza di Maria, ma la stilista non si accorgerà di nulla. Salvatore, invece, sarà preoccupato, perché Anna sarà irraggiungibile in America.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 25/10: le nozze di Ezio e Gloria non vengono annullate

Da qualche mese Ezio e Veronica avevano deciso di sposarsi, ma per diventare marito e moglie Colombo avrebbe dovuto risultare non sposato con Gloria. Per riuscire nel suo intento, il direttore commerciale aveva chiesto l'annullamento delle nozze con Moreau alla Sacra Rota. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 25 ottobre rivelano che ci sarà un imprevisto, perché il matrimonio dei genitori di Stefania non verrà annullato, pertanto Ezio e Gloria continueranno a rimanere marito e moglie.

Il Paradiso delle signore, trama 25/10: Ezio e Veronica sono giù di morale

Dopo aver fatto il possibile per ottenere l'annullamento delle nozze con Gloria e non esserci riusciti, Ezio e Veronica saranno giù di morale.

La notizia che la Sacra Rota non ha annullato il matrimonio fra i coniugi Colombo getterà nello sconforto il papà di Stefania e la mamma di Gemma. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore di martedì 25 ottobre rivelano che le due ragazza tenteranno di fare qualcosa per i loro genitori. In particolar modo organizzeranno una sorpresa a Ezio e Veronica.

Il Paradiso delle signore, episodio 25/10: Vito resta affascinato da Maria

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 25 ottobre verranno trattate le vicende di Maria. Le anticipazioni della fiction pomeridiana di Rai 1 rivelano che Puglisi verrà invitata da Adelaide al Circolo. A quel punto Flora sarà dispiaciuta, perché la stilista siciliana otterrà più successo di lei.

Vito Lamantia, il nuovo contabile del negozio di moda milanese, resterà affascinato dalla bellezza di Maria, che però non si accorgerà di nulla. Vittorio Conti, invece, comunicherà alle commesse del negozio che saranno sulla copertina del prossimo numero del Paradiso Market, mentre Salvatore sarà sempre più preoccupato per Anna, visto che sarà irraggiungibile in America.