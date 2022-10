Diversi colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Beautiful, previste dal 7 al 12 novembre in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera della rete ammiraglia Mediaset rivelano che Sheila Carter verrà ricoverata in ospedale dopo essere stata preda di un malore alla casa sulla scogliera. Un malessere a cui però non crederà Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), la quale deciderà di informare Finn.

Beautiful: anticipazioni 7-12 novembre

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda dal 7 al 12 novembre su Canale 5 annunciano che accadranno sorprese e imprevisti per i fan dello sceneggiato.

Scendendo nei dettagli, Sheila (Kimberlin Brown) sarà preda di uno svenimento quando entrerà di nuovo in casa di suo figlio. Finn, a questo punto, non esiterà ad accompagnare la madre in ospedale per accertamenti dopo il suo malore. Ben presto il pubblico scoprirà che si tratta di una menzogna, visto che la donna godrà di ottima salute.

Intanto Eric udirà una conversazione tra Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) dove parleranno della sua disfunzione erettile. Lo stilista, a questo punto, irromperà nella conversazione tra le due amiche. Qui Fuller ribadirà il suo amore verso il marito.

Finn, intanto, chiamerà Sheila per la prima volta "mamma" durante i soccorsi dopo il suo malore. Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) rimarranno di sasso quando scopriranno che la donna si è sentita male appena entrata nella casa sulla scogliera.

Steffy avverte Finn di non credere al malessere della suocera

Nelle puntate dal 7 al 12 novembre di Beautiful, Paris e Zende si scambieranno le loro opinioni sul ritorno di Sheila nella vita di Finn e Steffy. Sarà in questo frangente che il giovane chiederà alla dipendente della fondazione se per caso nutre qualcosa per il dottore.

Nel frattempo Steffy giungerà in ospedale, dove avvertirà suo marito di non credere al malessere della suocera. Non contenta, la donna chiederà a Finn di poterla incontrarla di persona. Eric (John McCook), invece, organizzerà una cena romantica per Quinn alla tenuta.

Ridge confiderà a Carter di non sopportare che suo padre abbia perdonato la creatrice di gioielli dopo la decisione di strappare le carte del divorzio.

Sheila si riprende brillantemente dal malore

Steffy cercherà di dimostrare di avere ragione su Sheila, che intanto si riprenderà brillantemente dal malore dopo il suo ricovero in ospedale.

Eric, nel frattempo, nel corso di un ballo appassionato dimostrerà di amare Quinn e l'ottimismo della donna. Infine Finn annuncerà di aver preso una decisione a riguardo il suo rapporto con sua madre biologica.