Il 7° capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana per gli episodi che andranno in onda martedì 1 e mercoledì 2 novembre raccontano che Adelaide (Vanessa Gravina) e Matilde (Chiara Baschetti) non saranno dello stesso avviso riguardo a come agire nei confronti di Flora (Lucrezia Massari). Vittorio (Alessandro Tersigni), durante le prove generali di ballo per la serata di gala, inviterà Frigerio a danzare con lui, ma la donna rifiuterà inaspettatamente.

Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) vorrà ricattare la cognata mettendo in dubbio la lealtà editoriale del nipote di quest'ultima. La contessa, inoltre, si accorgerà di necessitare del sostegno di Matilde per fronteggiare il commendatore, mentre Armando (Pietro Genuardi) chiederà lumi a Vito (Elia Tedesco) dopo aver trovato una foto di Maria (Chiara Russo) nel portafogli del contabile. Anna (Giulia Vecchio), in ultimo, proporrà a Salvo (Emanuel Caserio) di partire insieme per una crociera.

Umberto vorrà ricattare Adelaide per ottenere le sue quote dell'atelier

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per le puntate dell'1 e 2 novembre rivelano che Adelaide e Matilde, dopo aver scoperto che Flora ha umiliato Maria, saranno in disaccordo su come comportarsi con la stilista.

Malgrado i segnali di riavvicinamento, Salvo non potrà non essere preoccupato per la relazione con la neo moglie. Il giovane Amato, inoltre, sarà ancora convinto che la piccola Irene (Samia Simeoni) sia figlia di Quinto (Cristiano Caccamo).

Frigerio e Conti, successivamente, si daranno da fare per organizzare un evento di gala nella boutique, serata che prevederà inizialmente la proiezione del film "Il Gattopardo" per poi trasformarsi in evento danzante.

Il ballo in questione sarà il valzer e le commesse avranno a disposizione tre giorni per impratichirsi in tal senso.

Vittorio, sfruttando le prove generali di valzer, inviterà a danzare Matilde ma subirà uno strano rifiuto.

Il commendatore, poco più tardi, prenderà di mira Marco (Moisè Curia) volendo usare il ragazzo per ricattare la cognata e, di conseguenza, riappropriarsi delle sue quote del grande magazzino.

Il piano di Guarnieri prevederà di mettere in dubbio la lealtà professionale del nipote della contessa in merito a come lo stesso si sia procurato le fonti per l'articolo sulla tragedia del Vajont.

Vito rivelerà ad Armando di aver perso la testa per Maria

La nobile Di Sant'Erasmo si renderà conto di aver bisogno del supporto di Matilde per controbattere alle mosse del padre di Marta (Gloria Radulescu), nel frattempo Vito sarà messo alle strette da Armando e dirà al Capo magazziniere di avere una foto di Maria nel portafogli perché è innamorato della giovane sarta.

Matilde, intanto, spiegherà a Conti di aver rifiutare l'invito a danzare con lui a causa di un doloroso evento subito anni addietro.

Anna, in ultimo, proverà ad avvicinarsi ancor di più al coniuge proponendogli di partire per una crociera.