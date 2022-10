Lo sceneggiato dal titolo Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda nel pomeriggio di Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Gli spoiler riguardanti l’episodio che verrà trasmesso il 19 ottobre 2022, dicono che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) metterà con le spalle al muro la nuova venere del grande magazzino Clara Boscolo (Elvira Camarrone) per sapere dove dorme la notte da quando ha abbandonato la canonica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 19/10: Ezio disperato, Matilde affida un incarico a Maria

Nella ventottesima puntata della soap opera in programmazione su Rai 1 mercoledì 19 ottobre come di consueto dalle ore 16:05, Ezio (Massimo Poggio) sarà in preda alla disperazione totale al pensiero di dover continuare a nascondere la sua relazione sentimentale con la sua promessa sposa Veronica (Valentina Bartolo) per non dare scandalo: il signor Colombo però nell’intervista a cui sarà sottoposto il giorno seguente insieme all’ex moglie Gloria (Lara Komar) sarà deciso a fare chiarezza una volta per tutte sul fatto che il suo matrimonio è giunto al termine.

Un curioso giornalista, dopo aver interrogato i coniugi Colombo con delle domande sul loro passato, verrà a conoscenza di una verità sconvolgente da Veronica.

Intanto Matilde (Chiara Baschetti) affiderà un importante incarico a Maria (Chiara Russo), dopo aver appreso che la nipote di una baronessa socia del circolo sta cercando disperatamente un vestito da sfoggiare per il debutto in società: la giovane ricamatrice del grande magazzino avrà quindi il compito di disegnare l’abito.

Clara vuota il sacco a Gemma, Don Saverio scopre che sua nipote gli ha detto una menzogna

Nel contempo Gemma affronterà Clara per esigere delle spiegazioni: quest’ultima non avrà altra scelta che vuotare il sacco alla collega, rivelandole di essersi trasferita al grande magazzino.

La giovane Clara in realtà non dovrà avere alcuna preoccupazione dopo il faccia a faccia con la sorellastra di Stefania, visto che la stessa vorrà occorrere in suo aiuto a sua insaputa.

La nuova commessa del Paradiso invece farà i conti proprio con l’ira del parroco, che dopo aver scoperto la sua menzogna non ci penserà due volte a prendere una dura decisione: l’uomo vorrà far tornare la nipote al paese come punizione del suo scorretto atteggiamento e soprattutto per avergli fatto credere di alloggiare nella casa delle ragazze.