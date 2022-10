C'è grande attesa per scoprire cosa accadrà ad Anna, una volta che tornerà nel capoluogo lombardo. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre rivelano che la contabile del negozio di moda rientrerà a Milano, dopo qualche settimana di assenza. Imbriani riabbraccerà Salvo, ma rivelerà che la piccola Irene è rimasta al paese, insieme alla nonna. Attraverso alcuni appunti, scritti da Giulia Vecchio, durante i primi giorni di riprese, è possibile ipotizzare che, dietro all'improvvisa partenza di Anna, non ci sia un intervento chirurgico di sua mamma, ma qualcosa che riguarda Quinto Reggiani, il suo primo marito, creduto morto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28/10: Anna torna a Milano e rivede Salvo

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Anna è partita in fretta e furia, avvertendo i suoi cari di dovere accompagnare, urgentemente, sua mamma in America, per fare un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, però, la contabile dell'atelier potrebbe non avere detto la verità, in merito alla sua improvvisa partenza. Durante una giornata di lavoro, Imbriani aveva ricevuto una chiamata, che l'aveva fatta piangere e Roberto aveva notato le lacrime della sua collega, mentre era al telefono. In quell'occasione, però, non è stato svelato nulla in merito a che notizie abbia ricevuto Anna, ma Landi potrebbe essere stato avvertito della cosa.

Durante i primi giorni di riprese, Giulia Vecchio aveva mostrato appunti sulle scene che avrebbe dovuto girare nella fiction di Rai 1 e, grazie alle note dell'attrice, è stato possibile scoprire cosa accadrà nell'episodio 35, che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre. A tal proposito, Anna tornerà a Milano e rivedrà Salvo.

Il Paradiso delle signore, trama 28/10: Anna riabbraccia Salvo

A pochi mesi dal matrimonio con il giovane Amato, Anna ha dovuto lasciare la casa coniugale e partire per l'America, per accompagnare sua mamma ad operarsi. In quell'occasione, Salvo avrebbe voluto partire con sua moglie, ma Imbriani aveva insistito per far rimanere suo marito nel capoluogo lombardo.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre rivelano che Anna tornerà a Milano e riabbraccerà il consorte. Grazie agli appunti dell'attrice Giulia Vecchio, è possibile sapere qualche dettaglio in più in merito a quanto accadrà al rientro della contabile del negozio di moda. In particolar modo, Imbriani sarà felice di rivedere Salvo, ma ci saranno altre novità nella vita di Anna.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/10: Anna torna a Milano senza Irene

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore di venerdì 28 ottobre rivelano che Anna tornerà da sola nel capoluogo lombardo. Imbriani spiegherà a Salvo di essere rientrata in città senza la piccola Irene, rimasta al paese, insieme alla nonna.

Al momento, però, non è chiaro se si tratti di una bugia o se ci sia dietro, invece, dell'altro. Negli appunti scritti da Giulia Vecchio, sembrerebbe esserci la possibilità che il primo marito della contabile non sia morto. A tal proposito, nell'agenda dell'attrice, c'era una nota che riguardava l'ex consorte di Imbriani, con scritto: ''Quinto è vivo?". Le parole dell'interprete di Anna sono state scritte nel riassunto della scena relativa alla telefonata ricevuta in ufficio. Pertanto, potrebbe essere ipotizzabile che Imbriani possa non essere vedova ma, al momento, non c'è nessuna certezza su tale eventualità. Se Quinto Reggiani dovesse essere vivo, il matrimonio con Salvo potrebbe essere non valido e, quindi, le nozze con il giovane Amato potrebbero essere annullate.