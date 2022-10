La puntata di Un posto al sole, andata in onda martedì 4 ottobre, ha rivelato un dettaglio molto importante in merito all'identità del misterioso personaggio che ha attentato alle vite di Roberto e Marina. Durante l'episodio è stato infatti mostrato nuovamente il covo dell'avvelenatore ed è spuntato fuori un elemento che potrebbe dare un'indicazione clamorosa sull'identità del potenziale assassino.

In una sequenza, dai toni decisamente inquietanti, è stata mostrata la scrivania del potenziale killer dove risulta ben visibile la lettera che Marina scrisse a Roberto.

Il punto più importante è che dell'esistenza di tale missiva dovrebbero essere a conoscenza, a parte la coppia coinvolta, solo Lara e Fabrizio. In particolare i riflettori sembrano puntare proprio su quest'ultimo ed in seguito verrà analizzato il perché.

Un posto al sole, episodio del 4 ottobre: la lettera misteriosa

Ieri 5 ottobre è stato mostrato nuovamente il covo del misterioso personaggio che ha provato ad uccidere Roberto e Marina (Nina Soldano). La telecamera stavolta ha indugiato su uno scrittorio dove, a parte le foto di Procida, era ben visibile una lettera.

Per la precisione si trattava di una missiva in cui Marina dichiarava il suo amore Ferri. Il contenuto aveva devastato Fabrizio e lo aveva portato ad allontanarsi dalla donna, ma può anche averlo reso un assassino?

Difficile a dirsi ma sta di fatto che l'uomo, a differenza di Lara, avrebbe avuto tutto da guadagnare dalla morte del suo rivale.

Un posto al sole: lo strano comportamento di Lara

Dopo aver dichiarato la sua innocenza prima agli inquirenti e poi a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Lara (Chiara Conti) ha deciso di scappare.

Tale comportamento potrebbe sicuramente essere indice di colpevolezza, tuttavia le motivazioni della donna sembrerebbero piuttosto deboli.

A conti fatti, Lara non avrebbe nessun vantaggio dalla morte di Ferri, come lei stessa ha ribadito. Il movente della gelosia poco si addice ad una donna scaltra e manipolatrice come lei, ma allora perché la fuga?

La donna potrebbe aver deciso di incontrare la madre del bambino che lei ha comprato e, allo stesso tempo, approfittarne per allontanarsi in attesa che si calmino le acque. È lecito pensare che la vera paura di Martinelli sia venire scoperta in merito alla sua falsa gravidanza, quindi probabile che quando tornerà lo farà con il bambino al suo seguito.

La delusione di Fabrizio

Dopo aver letto quella lettera, Fabrizio non è stato più lo stesso, nel video in cui l'uomo la legge si nota tutta la sua frustrazione. Rosato ha perso la donna che amava nel modo in cui temeva. Ferri gli ha portato via praticamente tutto, quindi il movente c'è resta però da capire se lui è davvero capace di uccidere.

Va fatto un piccolo appunto su Marina, Fabrizio voleva tornare con lei e forse contava sul fatto che lei non avrebbe bevuto lo champagne ma, adesso che ha capito che lei ama solo Ferri potrebbe diventare anche più pericoloso.

Ad oggi tutti gli indizi puntano contro Rosato, ma gli autori potrebbero aver fatto tutto ciò per depistare. Il colpevole potrebbe essere qualcuno che tiene a Fabrizio ma anche qualcuno legato ad altre motivazioni. Le toerie che portano a Lia, Abbate o uno degli innumerevoli nemici che i due imprenditori si sono fatti negli anni restano sempre valide.