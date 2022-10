La soap opera Il Paradiso delle signore prosegue con la propria messa in onda su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata trasmessa il 18 ottobre 2022, raccontano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) e l’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar) verranno riempiti di domande da parte di alcuni giornalisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 18/10: Ezio vuole usare una strategia, Alfredo mente a Irene

Nel 27° episodio dello sceneggiato in programma su Rai 1 martedì 18 ottobre, Ezio dopo aver chiesto aiuto alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) per lasciarsi alle spalle in maniera definitiva il matrimonio con Gloria avrà un obiettivo ben chiaro: scendendo nel dettaglio il signor Colombo vorrà ottenere l’annullamento alla Sacra Rota utilizzando una mossa strategica.

Nel contempo Vittorio (Alessandro Tersigni) metterà al corrente le veneri dell’idea pensata per stupire le clienti e lettrici del grande magazzino milanese, ovvero quella di inserire nella rivista de Il Paradiso Market la "posta del cuore", in una nuova rubrica.

Intanto Irene (Francesca Del Fa) continuerà a non vedere di buon occhio il suo storico corteggiatore Alfredo (Gabriele Anagni) tornato a Milano: addirittura la commessa del circolo arriverà a sospettare che l’uomo si diverta a portare nel magazzino le donne che conquista.

Perico per proteggere Clara (Elvira Camarrone) e quindi per non fare sapere a Cipriani la vera ragione per cui le ha dato ospitalità sul posto di lavoro, si vedrà costretto a raccontare a dire una menzogna.

I riflettori saranno puntati anche sul nuovo arrivato Vito Lamantia (Elia Tedesco), che - in un primo momento- non verrà scelto come contabile del magazzino: a rimescolare le carte a suo favore però sarà un imprevisto.

Ezio e Gloria riempiti di domande sul loro rapporto, Vittorio vuole riconquistarsi la fiducia di Matilde

Successivamente Ezio e Gloria finiranno per trovarsi in una scomodissima situazione a causa della figlia Stefania (Grace Ambrose): in particolare durante la presentazione del libro della scrittrice, i giornalisti coglieranno l’occasione per sottoporre i genitori a una specie di intervista sul loro rapporto.

A questo punto Marco (Moisè Curia) proverà a far spostare l’uscita di questa intervista al giorno dopo.

Per finire Vittorio non mollerà la presa sulla new entry Matilde (Chiara Baschetti) dopo averla fatta infuriare, dato che sarà deciso a riconquistarsi la fiducia della donna da cui è rimasto particolarmente colpito.