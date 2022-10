Si è appena conclusa la registrazione di una nuova puntata di U&D. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta usando Instagram per aggiornare i curiosi su quello che è accaduto in studio l'8 ottobre, ovvero il giorno dopo che Riccardo e Roberta sono stati a cena insieme. I due hanno raccontato di essersi baciati ma che non intendono andare avanti nella frequentazione. Ida ha litigato con Di Padua col supporto di Tina Cipollari, che l'ha difesa a spada tratta. Guarnieri si è commosso più volte ricordando la storia con Platano ma, quando gli è stato chiesto se è ancora innamorato, ha risposto di 'no'.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

C'era attesa attorno alla anticipazioni delle riprese odierne di U&D. Dalla tarda mattinata dell'8 ottobre, infatti, in rete non si parlava d'altro che della foto che alcuni passanti hanno fatto di nascosto a Riccardo e Roberta dopo la registrazione di ieri. I due si sono presentati in studio confermando di essere usciti a cena insieme e di essersi trovati molto bene. Gli spoiler che stanno circolando in rete al termine della puntata, fanno sapere che Guarnieri e Di Padua si sono anche baciati ma non intendono proseguire nella frequentazione. Esattamente come è successo tra Ida Platano e Alessandro Guarnieri all'inizio dell'edizione 2022/2023, anche il tarantino e la romana hanno vissuto una serata spensierata ma non vogliono tornare a essere una coppia.

Le liti e l'abbraccio con la tronista di U&D

Ida non ha reagito in modo particolare alla notizia che Riccardo ha baciato Roberta, ma quando quest'ultima si è intromessa nella sua frequentazione con Alessandro, ha perso le staffe. Le due dame hanno litigato a lungo e chi era in studio ha raccontato che sono anche arrivate al punto di parlarsi faccia a faccia.

Maria De Filippi non è riuscita a far fare pace alle protagoniste del Trono Over ma, in compenso, ha riavvicinato Platano e un'altra persona con la quale ha discusso parecchio in passato.

Le anticipazioni della registrazione di U&D dell'8 ottobre, infatti, fanno sapere che Ida e Federica si sono abbracciate: la tronista si è detta molto vicina alla bresciana e dalla sua parte nella vicenda che coinvolge anche Roberta e Riccardo.

A proposito del cavaliere pugliese, si è commosso più volte quando Gianni, Armando, Caterina e Biagio l'hanno spronato a lasciarsi andare nel sentimento che proverebbe ancora oggi per l'ex fidanzata.

Gli ospiti di Maria De Filippi a U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D di sabato 8 ottobre, inoltre, fanno sapere che Tina Cipollari ha sorpreso tutti schierandosi dalla parte di Ida nella discussione con Roberta. La bionda opinionista ha criticato Di Padua per essere uscita con Riccardo senza avere un reale interesse per lui, e queste parole l'hanno riavvicinata alla dama bresciana. A partecipare alla puntata odierna del dating-show, sono stati anche Biagio e Caterina, che si sono sposati all'inizio di settembre dopo una lunga relazione nata proprio all'interno degli studi Elios.

I due hanno provato a far ammettere a Guarnieri che è ancora innamorato di Platano ma lui, dopo un lungo tentennamento, ha negato tutto in preda alla commozione. Ida, intanto, sta continuando a frequentare Alessandro e le cose procedono piuttosto bene.

Nessun aggiornamento, invece, è arrivato su Gemma: di Galgani, infatti, non trapelano anticipazioni da oltre una settimana (le ultime risalgono a venerdì scorso, 30 settembre), quindi non si sa se la conoscenza col signor Roberto prosegue per il meglio oppure se è finita vista l'irremovibile richiesta di lui di uscire anche con altre dame del parterre.