Il Paradiso delle Signore 7 torna in onda lunedì 31 ottobre e le anticipazioni sulla trama di questa nuova puntata rivelano che per Anna arriverà il momento di confessare i segreti che ha custodito per tutto questo tempo.

La donna ha ingannato suo marito Salvatore e, adesso, dovrà affrontare la situazione e prendersi le sue responsabilità, mettendo il marito al corrente di una situazione che lo lascerà senza parole.

Spazio anche alle vicende di Ezio: l'uomo prenderà una drastica decisione in merito alla sua convivenza con Veronica, dopo lo scandalo della loro relazione clandestina.

Anna confessa la verità a Salvatore: trama Il Paradiso delle signore del 31 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 31 ottobre rivelano che Anna confesserà a Salvatore la verità su quanto è accaduto in queste settimane.

La donna ammetterà di averlo ingannato e mentito, visto che non è andata in America per stare al fianco di sua mamma malata, così come aveva fatto credere a tutti.

La donna, infatti, rivelerà di aver saputo che il suo primo marito, Quinto, in realtà è vivo: l'uomo si trovava prigioniero in Sud America e, dopo aver saputo questa drammatica notizia, Anna è corsa da lui per metterlo in salvo.

Una confessione spiazzante e al tempo stesso inaspettata per il giovane Amato, il quale finalmente scoprirà come stanno davvero le cose e prenderà coscienza del fatto che il primo marito di sua moglie, in realtà è ancora vivo.

Ezio se ne va di casa: trama Il Paradiso delle signore 31 ottobre

Spazio anche alle vicende di Ezio Colombo: la trama di questa nuova puntata, che aprirà la settimana di programmazione fino al 4 novembre 2022, rivela che l'uomo confesserà a Gloria di aver deciso di lasciare la sua abitazione, quella condivisa con Veronica.

Dopo il clamore mediatico che la sua relazione clandestina ha suscitato sui giornali, Ezio deciderà di trasferirsi in una pensione così da evitare di beccarsi una denuncia per concubinato.

Intanto Matilde proporrà a Vittorio una nuova iniziativa che intende mettere in piedi per il grande magazzino. La donna chiederà a Conti di lanciare una linea di prodotti di lingerie da vendere all'interno del negozio: la sua proposta verrà accettata?

Flora umilia Maria: trama Il Paradiso delle signore del 31 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 del 31 ottobre, inoltre, rivelano che Flora sarà sempre più nervosa per l'importante ascesa al successo che sta ottenendo la sua rivale Maria e non perderà occasione per attaccarla e umiliarla.

Successivamente la stilista si sfogherà anche col suo fidanzato Umberto, mettendolo al corrente della difficile situazione che sta vivendo al Paradiso, complici gli attacchi che subisce dalla contessa.