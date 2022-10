Continua l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni si concentrano su Vittorio, che ha confessato a Roberto di provare qualcosa per Matilde. Conti l'ha vista sotto una luce diversa e ha finalmente capito di esserne innamorato. Ma come fare con Tancredi? Inoltre Vittorio ha alle spalle molte delusioni, che pesano come macigni. Nel frattempo Marco, stanco di essere vessato, prende la dolorosa decisione di lasciare il giornalismo, la professione che tanto ama. Problemi anche per Maria, umiliata pesantemente da Flora, che da quando è in coppia con Umberto sembra essere cambiata.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Marco lascia il giornalismo

Prima Umberto, ora Tancredi. Marco non ce la fa più a reggere la pressione, sembra che tutti vogliano usarlo per raggiungere i propri obiettivi a discapito del suo lavoro, nel quale mette tutta la sua passione.

Nonostante Adelaide gli abbia procurato dei nuovi colloqui, Marco ha già preso la sua decisione: lascerà il giornalismo, sebbene a malincuore.

Quando Marco confiderà alla fidanzata la sua scelta, quest'ultima non la prenderà affatto bene e cercherà di fargli cambiare idea.

Flora umilia Maria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La povera Puglisi ce la sta mettendo tutta nel suo lavoro da stilista. I suoi bozzetti piacciono a tutti e ha anche ricevuto una proposta da una baronessa per lavorare in Costa Azzurra.

L'unica che non crede in lei è Flora, che non perde tempo per umiliarla.

Così, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Flora sarà sempre più incattivita e metterà sotto pressione Maria, che con il suo docile carattere potrebbe anche cedere e mollare la presa.

Nel frattempo Vito indaga sul passato amoroso di Maria e scopre una sua passione.

Nella sua testa inizia a balenare un'idea che potrebbe far colpo su Puglisi.

Vittorio si allontana da Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Stanco di sentirsi pressato, Salvo ha trattato molto male Elvira, che voleva solamente risollevargli il morale dopo aver saputo della separazione con Anna. La giovane Gallo è triste e malinconica, e Irene non ci sta.

Così Irene va da Salvatore e lo affronta: anche se sta male per la sua situazione sentimentale, non ha alcun diritto di far soffrire chi non ne ha colpa, riferendosi a Elvira.

Infine, secondo gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, Vittorio fare un improvviso dietrofront con Matilde. In lui è accaduto qualcosa: si sente debole psicologicamente e ha paura di soffrire di nuovo. In fondo come dargli torto, visto gli ultimi trascorsi?