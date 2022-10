Tante le sorprese nella soap Il Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni si concentrano su Anna e Salvatore, che hanno concluso nel peggiore dei modi la loro storia d'amore. Il giovane Amato è inconsolabile e ha anche trattato male Elvira, che nulla c'entrava con questa situazione. Ormai certo di voltare pagina, Salvo prende un'altra decisione molto delicata: lasciare Milano e andare a Londra, dove ci sono Agnese e Tina, la sua famiglia. Sarà un'uscita di scena definitiva?

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore rivelano che Maria non si perderà d'animo, nonostante le continue umiliazioni di Flora.

Sa di avere talento e non si lascerà mettere i piedi in testa. La sua ostinazione fa colpo sulla giovane Ravasi, che questa volta si concede un po' di tempo in più per esaminare con calma i bozzetti. Lo stesso vale per Marco, che era sul punto di lasciare il giornalismo, la professione che per lui è ragione di vita. Stefania, Vittorio e Matilde, per fortuna, lo convincono a tornare sui suoi passi.

Continuando con gli spoiler della soap, Marcello sarà piuttosto preoccupato per il malessere di Adelaide. Non solo ha perso l'amore di Umberto, ma pare che anche al Circolo non abbia più il piglio e la considerazione di un tempo. Volendo ricambiare i tanti favori ricevuti, il giovane Barbieri ha un'idea per far tornare il sorriso all'algida contessa.

Che ci sia aria di flirt nell'aria? In effetti da qualche tempo circola l'indiscrezione che Adelaide possa trovare l'amore con una persona che conosce molto bene. Chissà che il fortunato non sia proprio Marcello, ora cambiato e pronto a entrare nell'alta società.

Vittorio non può vedere Ezio in quelle condizioni.

È stato costretto a lasciare la casa dove viveva per non essere accusato di concubinato e per proteggere Veronica, sistemandosi in una pensione. Ora anche Umberto gli punta il dito contro. Il generoso Conti gli propone così di trasferirsi a casa sua. Infine, secondo le anticipazioni dei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore 7, Salvatore prenderà una decisione che scombinerà ancora le carte.

Prima, però, vorrà scusarsi con Elvira per il suo comportamento poco consono. Ebbene, Salvo farà le valigie, pronto a partire per Londra, la città dove ora si trovano Agnese e Tina, la sua famiglia. Il giovane Amato non ha alcuna intenzione di tornare indietro e di concedere una seconda possibilità ad Anna, che potrebbe a questo punto uscire di scena.