Continua il successo della soap opera Il Paradiso delle Signore ambientata nella seconda metà degli anni Sessanta nel capoluogo lombardo. Lo sceneggiato riprende le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese e va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16:05.

Durante la puntata de il paradiso che andrà in onda lunedì 31 ottobre, Salvatore esigerà delle spiegazioni da Anna che gli confesserà una verità sconvolgente: Quinto Reggiani è vivo. Ezio confiderà a Gloria di essersi trasferito in una pensione e di aver lasciato casa Zanatta.

Flora umilierà il lavoro della promettente stilista Maria che troverà conforto in Vito. Matilde Frigiero suggerirà a Vittorio di lanciare una linea di lingerie.

Anna confessa che Quinto è vivo

Nella prima parte della puntata numero trentasei de il paradiso delle signore, Salvatore verrà messo al corrente delle bugie di Anna sull'operazione di sua madre ed esigerà spiegazioni dalla donna. Anna si armerà di coraggio e confesserà la verità sulla sua partenza al marito: una chiamata le ha fatto sapere che Quinto Reggiani è vivo.

Infatti, il primo marito della Imbriani non è morto disperso in mare come si credeva, bensì è stato fatto prigioniero in Sud America. La reazione del figlio di Agnese non sarà ottimale all'inizio, ma poco dopo sembrerà capire la preoccupazione e l'esigenza di sua moglie e si riavvicinerà a lei.

Ezio si trasferisce in una pensione

Successivamente, Veronica verrà aggredita da alcune donne bigotte e verrà accusata di essere la concubina di Ezio. Quando il parroco del posto apprenderà questa notizia, suggerirà al signor Colombo di abbandonare casa Zanatta.

Più tardi, il padre di Stefania confiderà all'ex moglie Gloria Moreau di essersi trasferito in una pensione e di non vivere più sotto lo stesso tetto con la mamma di Gemma per evitare una denuncia per il reato di concubinaggio.

Nel frattempo, Matilde Frigiero sarà sempre più orgogliosa del suo lavoro nel grande magazzino e suggerirà a Vittorio Conti di lanciare una nuova linea: la lingerie. Una proposta commerciale che non passerà inosservata agli occhi del proprietario del Paradiso.

Flora umilia il lavoro di Maria al Paradiso

Dopo il tentativo di Guarnieri di allontanare la signorina Puglisi da Milano offrendole un lavoro in Costa Azzurra presso l'atelier della baronessa Foppa, la rivalità tra Flora Gentile e Maria continuerà a crescere.

Inoltre, la fidanzata di Umberto non perderà occasione per umiliare il lavoro della promettente stilista che potrà contare sul sostegno di Vito Lamantia.

Infine, Adelaide proteggerà l'ex fidanzata di Rocco attaccando la signorina Ravasi che correrà al riparo tra le braccia di Umberto.