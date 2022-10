Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano, per quanto riguarda la puntata di lunedì 31 ottobre, evidenziano che Ezio (Massimo Poggio) dirà a Gloria (Lara Komar) di aver seguito il suggerimento di Don Saverio (Andrea Lolli) ed essersi trasferito in una pensione, così da evitare una possibile denuncia di concubinaggio. La Sacra Rota, nell'episodio di lunedì 24 ottobre, sancirà che il matrimonio tra Moreau e Teresio è valido in via definitiva e ciò, come naturale conseguenza, farà sì che Veronica (Valentina Bartolo) possa essere accusata di essere concubina anziché la compagna di Ezio.

Non vivendo più sotto lo stesso tetto con Zanatta senior, il signor Colombo potrebbe avere più tempo per pensare sia al rapporto con Veronica che a quello con Gloria e accorgersi che a legarlo ancora così profondamente alla moglie potrebbe non essere soltanto Stefania (Grace Ambrose), ovvero la figlia che hanno in comune, ma un sentimento che non l'ha mai davvero abbandonato.

Il rapporto tra Ezio e Gloria

Molti telespettatori avranno in mente una delle ultime scene della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, durante la quale Ezio aveva osservato amaramente la volante dei Carabinieri che portava via la moglie Gloria, dopo che la stessa si era costituita per far sì che Stefania e Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) potessero coronare il loro sogno d'amore.

Nella stagione attuale, fortunatamente, la capocommessa ha ottenuto la grazia ed è tornata a lavorare al Paradiso delle Signore. Scarcerazione accolta con gran piacere ed emozione soprattutto dalla figlia e dal marito ma, com'era lecito attendersi, un po' meno da Veronica.

A prescindere dal vincolo coniugale, Ezio ha trattato e tratterà Gloria anche nei prossimi episodi come un'amica, una confidente, ovvero una persona alla quale rivolgersi sapendo di trovare un sostegno morale e un alto grado d'empatia.

Ezio potrebbe non ammettere a sé stesso di provare dei sentimenti per Gloria

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è probabile che non vivendo più sotto lo stesso tetto con Veronica, Ezio possa inconsciamente essere indotto a interrogarsi sia sul legame con la compagna che col rapporto che coltiva di giorno in giorno con Gloria.

Scavando interiormente, Teresio potrebbe finalmente accorgersi che, dal momento in cui ha ritrovato Moreau il suo cuore ha ricominciato a battere per la moglie ma, essendo in una storia con Veronica, ha represso tali sentimenti senza accorgersene.

Ipotesi che, se dovesse divenire realtà, potrebbe rivoluzionare del tutto la storyline amorosa che coinvolge Ezio, Gloria e Veronica.