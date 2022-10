Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che va dal 31 ottobre al 4 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina continuerà a rimanere in balia della follia di Fabrizio, nonostante i vari tentativi di Roberto di riportarla a casa. Viola conoscerà la moglie e il figlio di Damiano, e resterà molto colpita dallo strano atteggiamento della donna. Manuela, presa dalla malinconia per l'allontanamento di Niko, prenderà una drastica decisione. Nella notte di Halloween i bambini del Palazzo si metteranno all'opera per catturare i fantasmi del posto, suggestionati dalle storie raccontate da Alberto Palladini.

La sofferenza di Marina

Marina, esasperata dal comportamento assurdo di Fabrizio, troverà comunque la forza di convincere l'uomo a liberarla, ma un evento inatteso farà precipitare nuovamente la situazione e per la donna sembrerà davvero non esserci più via di scampo dalla follia di Rosato. Dopo aver ascoltato le storie raccontate da Alberto Palladini, i bambini del Palazzo decideranno di mettersi alla ricerca del fantomatico fantasma in occasione della notte di Halloween. Arriverà a Palazzo anche il piccolo Camillo. Anche Lia continuerà a voler portare a termine la sua missione, ma rischierà seriamente di finire nei guai. Roberto, intanto, continuerà a porsi delle domande sul suo rapporto con Marina e alla fine di convincerà che la donna si sia allontanata da lui spontaneamente, stanca del loro rapporto.

In occasione di Halloween, Guido, Mariella e Silvia si renderanno conto che per non ricevere brutte sorprese ed essere delusi, sarebbe meglio non fare sorprese.

La decisione di Manuela

Manuela, triste e affranta per la lontananza da Niko, finirà per prendere una drastica e Inaspettata decisione, che potrebbe avere un impatto negativo anche per il piccolo Jimmy, già provato dalla sua difficile situazione familiare.

Diego, intanto, sorprenderà Lia a frugare nel seminterrato di Alberto.

Roberto deciso a stare lontano da Marina

Roberto, dopo gli ultimi eventi, si convincerà che Marina abbia definitivamente chiuso con lui e per questo motivo deciderà di andare avanti per la sua strada, ignaro del fatto che la donna sia completamente vittima della follia di Fabrizio Rosato.

Viola, invece, continuerà a prodigarsi per aiutare Damiano a risolvere le sue faccende familiari e proprio in quei momenti verrà raggiunta da una interessante proposta. Manuela, decisa a dare una svolta alla sua vita, continuerà con determinazione a portare avanti la sua Inaspettata decisione. Filippo metterà al corrente suo padre del fatto che tra Marina e Fabrizio si sia riaccesa la passione, con la speranza di aiutare Ferri ad andare avanti senza rimorsi, ma sarà proprio in quel momento che Roberto intuirà che la sua amata è in realtà in grave pericolo. Viola, sempre più presa dalle vicende personali di Damiano, farà la conoscenza della moglie Silvia e del figlio Manuel, e resterà parecchio colpita dal comportamento della donna. Graziani troverà finalmente il coraggio di parlare con il suo ex marito di un argomento piuttosto delicato.