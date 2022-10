Le prossime puntate di Un posto al sole saranno sempre più incentrate sulle gemelle Cirillo. Manuela e Micaela, in particolare, come attestano gli spoiler al 28 ottobre 2022, saranno nuovamente protagoniste di un durissimo scontro che avrà ripercussioni anche su Serena e sulla sua famiglia. Tutto si svilupperà quando Manuela inviterà Niko e Jimmy alla festa organizzata dalla sorella in occasione del primo compleanno di Elisabetta. Il giovane, intenzionato a mantenere le distanze dalla sua ex fidanzata, le dirà che deve lavorare e che, quindi, non parteciperà all'evento.

Questa risposta deluderà Cirillo e, poco dopo, Jimmy chiederà al padre come mai abbia declinato l'invito. Niko, messo alle strette dal figlio, gli spiegherà di essere ancora molto triste per la morte di Susanna e di non avere voglia di partecipare ad una festa. Il bambino proverà a fargli cambiare idea, ma i suoi tentativi saranno vani. In seguito, Jimmy andrà da solo alla festa e Manuela ne soffrirà molto al punto da isolarsi e trascorrere sul divano la serata.

Un posto al sole, anticipazioni: Manuela affronterà Niko

Cirillo, dunque, sarà triste e demoralizzata per la scelta di Niko di non partecipare alla festa di Elisabetta e il suo stato d'animo catalizzerà l'attenzione di Serena che le chiederà spiegazioni.

A quel punto, Manuela racconterà alla sorella che il giovane Poggi continua ad ignorarla e a trattarla con freddezza. Durante lo sfogo con Serena, però, la ragazza sentirà l'esigenza di chiarire le cose direttamente con Niko e si precipiterà da lui.

Incalzato da Manuela, il figlio di Giulia non potrà fare altro che raccontarle del suo colloquio con Micaela, la quale gli ha detto che lei è ancora innamorata di lui e che vorrebbe riconquistarlo.

Cirillo, dopo questa rivelazione, sarà sconvolta e andrà in escandescenze. Manuela, come si evince dalle anticipazioni di Un posto al sole al 28 ottobre 2022, tornerà a casa di Filippo e Serena e litigherà con la sua gemella, rinfacciandole di aver rivelato a Niko i suoi reali sentimenti.

Un posto al sole, Manuela e Micaela faranno cadere la torta per Elisabetta

Mentre le due sorelle litigheranno, però, Serena passerà davanti a loro con in mano la torta per Elisabetta e Manuela e Micaela la urteranno, facendola cadere a terra. La moglie di Filippo, di fronte a questa scena, andrà su tutte le furie e prenderà una decisione inaspettata, ossia cacciare di casa le due gemelle. Stando alle trame di Un posto al sole al 28 ottobre 2022, dunque, Serena perderà la pazienza e compirà un gesto forte nei confronti delle sue sorelle che, ancora una volta, dimostreranno di essere egoiste e superficiali.