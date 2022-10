Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera nostrana, creata da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre riportano che la lettera scritta da Federico Cattaneo (Alessandro Fella) a Stefania Colombo (Grace Ambrose) non verrà menzionata da lei al fidanzato Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). Stefania e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), intanto, organizzeranno una sorpresa per Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) al fine di fare dimenticare momentaneamente alla coppia il mancato annullamento delle nozze tra Teresio e Gloria Moreau (Lara Komar).

Don Saverio (Andrea Lolli), invece, suggerirà a Ezio e Veronica di vivere in due case differenti, così da limitare il rischio di nuove aggressioni verbali da persone bigotte. La missiva scritta da Federico, infine, potrebbe essere motivo di dissapori tra il rampollo di casa Di Sant'Erasmo e la giornalista, specialmente dopo che quest'ultima ha volontariamente omesso di averla ricevuta.

Federico potrebbe tornare nella vita di Stefania

Nell'episodio della soap opera andato in onda venerdì 14 ottobre, Ezio ha visto il bacio che si sono scambiati la figlia Stefania e Marco. Nonostante possa tollerare tale effusione, il signor Colombo aveva provato un pizzico di gelosia.

La giornalista aveva detto al genitore che pensava di portare del vino rosso alla cena organizzata per quella sera da Veronica, ma Teresio le aveva detto che l'unica cosa che avrebbe dovuto portare al pasto serale era un animo rilassato.

A quel punto, la giovane Colombo aveva chiesto al padre se si sentisse un po' diviso dovendo cenare sia con Gloria che con Veronica, ovvero l'amore del passato e quello del presente. In quel momento è come se Stefania domandasse a Ezio ciò che potrebbe succederle in prima persona a breve, ovvero la possibilità di trovarsi tra due fuochi sentimentali divisi tra passato e presente come Federico e Marco.

Marco e Stefania potrebbero entrare in crisi a causa di Federico

In un rapporto di coppia qualità come la fiducia e la sincerità sono necessarie per far sì che la relazione prosegua nel tempo. A tal proposito, è lecito domandarsi perché Stefania non racconterà volutamente a Marco di aver ricevuto un messaggio da parte di Federico.

La motivazione più semplice potrebbe essere legata alla mera gelosia, ovvero la giornalista temerebbe una reazione spropositata, e magari fuori luogo, del nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

A prescindere se Stefania continuerà a omettere il fatto o meno, però, è probabile che tale messaggio di Cattaneo balzi, prima o poi, alla luce del sole e turbi l'armonia di coppia tra la giovane Colombo e Marco.